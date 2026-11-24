Дослідники попередили, що Ель-Ніньйо в Тихому океані досяг неймовірного рівня — тепер його можна назвати "мега-Ель-Ніньйо", і це позначиться на всіх.

Останні кілька місяців вчені спостерігають за Ель-Ніньйо, що розвивається в Тихому океані. Раніше вчені вже заявляли, що це явище досягло неймовірних масштабів, тому його назвали "супер-Ель-Ніньйо". Тепер нові спостереження показують, що кліматичне явище в океані подолало ще одну межу — тепер його можна назвати "мега-Ель-Ніньйо", пише Daily Mail.

Експерти зазначають, що ситуація в Тихому океані вже вийшла за межі всього, що спостерігалося раніше — температура в деяких районах Тихого океану піднялася на 10 °C вище норми. Очікується, що цей потужний кліматичний феномен у найближчі місяці вплине на температурний режим і рівень опадів у багатьох регіонах світу.

Ель-Ніньйо такого масштабу може мати катастрофічні наслідки для дикої природи: воно порушує баланс вод, багатих на поживні речовини, які є основою місцевого харчового ланцюга. У результаті морські леви, морські птахи, пінгвіни та морські ігуани стикаються з нестачею їжі. Тривале перегрівання морських вод може призвести до порушення процесів розмноження, масового голоду та скорочення чисельності популяцій деяких знакових для цього регіону видів тварин.

За словами американського метеоролога Райана Мауе, спостереження показують, що температура води в районі Галапагоських островів та біля узбережжя Перу підвищилася на 10 °C — цього достатньо, щоб назвати це явище "мега-Ель-Ніньйо".

На карті зображено велику смугу виключно теплої води, що простягається через екваторіальну частину Тихого океану Фото: X (Twitter)

Мауе також представив карту, складену на основі даних Європейського центру середньострокових прогнозів погоди. На цій карті видно широку смугу аномально теплої води, що простягається через екваторіальну частину Тихого океану — від узбережжя Південної Америки в бік центральної частини океану.

Темно-червоні та білі ділянки на карті вказують на те, що температура поверхні моря перевищує середні показники на кілька градусів, а в районі Галапагоських островів та узбережжя Перу відхилення від норми сягає майже 10 °C. Області, де вода холодніша за середню норму, позначені синім кольором, що підкреслює різкий контраст між незвично теплими водами у східній та центральній частинах Тихого океану та акваторіями, що їх оточують.

Втім, вчені визнають, що Тихий океан не прогрівся на 10 °C повсюдно. Ця цифра стосується локальної "гарячої точки" поблизу Південної Америки, тоді як інтенсивність явища Ель-Ніньйо зазвичай оцінюється за набагато ширшою акваторією центральної частини Тихого океану, де відхилення від норми, як правило, становлять близько 3–4°C. І все ж навіть ці показники роблять це явище найпотужнішим в історії спостережень.

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