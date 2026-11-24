Исследователи обратились к нашумевшей игре Grand Theft Auto, чтобы изучить повышение уровня моря в реальном Лос-Анджелесе.

Фанаты Grand Theft Auto (GTA) со всего мира наконец-то дождались выхода новой видеоигры — GTA VI. Известно, что недавний релиз принес 3,8 миллиарда долларов всего за один день, что сделало его крупнейшим запуском в индустрии развлечений за всю историю. Очевидно, что этот мир небезразличен огромному количеству людей, среди них оказались и ученые, пишет IFLScience.

Исследователи взяли за основу ландшафт из GTA V, вышедшей в 2013 году, а затем затопили Лос-Сантос — вымышленная версия Лос-Анджелеса, в которой и развиваются события. Отметим, что климатическое моделирование — важнейший инструмент подготовки к будущему, поскольку ученые предупреждают, что нас ждет беспрецедентный рост температуры и рекордный Эль-Ниньо, что неизбежно поменяет климат Земли.

Как же будет выглядеть мир через 30 лет? По словам авторов нового исследования, их работа находится на стыке видеоигр и географии, поскольку Лос-Сантос из GTA V имеет конкретный, хорошо изученный реальный прототип. Это предоставило уникальную возможность: команда смогла провести моделирование наводнений на территории Лос-Сантоса, а затем сопоставила результаты с опубликованными данными об уязвимости реального Лос-Анджелеса. По сути, это позволяет эмпирически проверить, насколько геоморфологически реалистичен игровой мир.

Ученые поставили перед собой задачу: выяснить, насколько хорошо GTA подходит для моделирования сценариев повышения уровня моря, а затем сравнить, как именно распространяются наводнения в игре и как, согласно прогнозам, они будут развиваться в настоящем Лос-Анджелесе.

Модели затопления для Лос-Анджелеса (слева) в сравнении с тем, что произошло бы в Лос-Сантосе Фото: Geoscience Communication

На первом этапе ученые извлекли Лос-Сантос из игры, используя 3D-моделирование рельефа для точного воссоздания ландшафта. Далее эту модель испытали в двух различных климатических сценариях, взятых из Пятого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата:

RCP 2.6 — сценарий, предполагающий сокращение выбросов;

RCP 8.5 сценарий, в котором выбросы не сокращаются.

Оптимистичный сценарий показывает, что к 2300 году Лос-Сантос потеряет 2,2% своей территории, что не повлечет за собой масштабного разрушения инфраструктуры. Однако сценарий RCP 8.5 предполагает, что потери земель возрастут до 5,1%, а уровень воды поднимается на 5,18 метра. К 2500 году этот сценарий становится серьезной угрозой для инфраструктуры, включая системы управления сточными водами и объекты энергетики.

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