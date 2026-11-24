Дослідники звернулися до гучної гри Grand Theft Auto, щоб дослідити підвищення рівня моря в реальному Лос-Анджелесі.

Фанати Grand Theft Auto (GTA) з усього світу нарешті дочекалися виходу нової відеогри — GTA VI. Відомо, що недавній реліз приніс 3,8 мільярда доларів лише за один день, що зробило його найбільшим запуском в індустрії розваг за всю історію. Очевидно, що цей світ небайдужий величезній кількості людей, серед яких виявилися й науковці, пише IFLScience.

Дослідники взяли за основу ландшафт із гри GTA V, що вийшла у 2013 році, а потім затопили Лос-Сантос — вигадану версію Лос-Анджелеса, в якій і розгортаються події. Зазначимо, що кліматичне моделювання — найважливіший інструмент підготовки до майбутнього, оскільки вчені попереджають, що нас чекає безпрецедентне підвищення температури та рекордне явище Ель-Ніньйо, що неминуче змінить клімат Землі.

Як же виглядатиме світ через 30 років? За словами авторів нового дослідження, їхня робота поєднує елементи відеоігор та географії, оскільки Лос-Сантос із GTA V має конкретний, добре вивчений реальний прототип. Це надало унікальну можливість: команда змогла провести моделювання повеней на території Лос-Сантоса, а потім порівняла результати з опублікованими даними про вразливість реального Лос-Анджелеса. По суті, це дозволяє емпірично перевірити, наскільки геоморфологічно реалістичний ігровий світ.

Вчені поставили перед собою завдання: з’ясувати, наскільки добре GTA підходить для моделювання сценаріїв підвищення рівня моря, а потім порівняти, як саме поширюються повені в грі та як, згідно з прогнозами, вони розвиватимуться в реальному Лос-Анджелесі.

Моделі затоплення для Лос-Анджелеса (ліворуч) у порівнянні з тим, що сталося б у Лос-Сантосі Фото: Geoscience Communication

На першому етапі вчені виокремили Лос-Сантос із гри, використовуючи 3D-моделювання рельєфу для точного відтворення ландшафту. Далі цю модель випробували у двох різних кліматичних сценаріях, взятих із П’ятої оціночної доповіді Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату:

RCP 2.6 — сценарій, що передбачає скорочення викидів;

RCP 8.5 — сценарій, за яким викиди не скорочуються.

За оптимістичним сценарієм, до 2300 року Лос-Сантос втратить 2,2 % своєї території, що не спричинить масштабного руйнування інфраструктури. Однак сценарій RCP 8.5 передбачає, що втрати земель зростуть до 5,1%, а рівень води підніметься на 5,18 метра. До 2500 року цей сценарій стане серйозною загрозою для інфраструктури, зокрема для систем управління стічними водами та об’єктів енергетики.

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