Сотрудники Лесной службы США вручали титулы медведям, обитающим на Аляске, когда наткнулись на голодную норку, бросившую вызов хищникам — она тоже получила награду.

Последние несколько недель сотрудники Лесной службы США заняты тем, что вручают награды черным и бурым медведям, обитающим на территории национального леса Тонгасс на юго-востоке Аляски — это происходит в рамках ежегодной премии "Медведи Анан" (Anan Bear Awards). Однако теперь ученые нарушили традицию, вручив премию совершенно другого вида, пишет Popular Science.

Награды удостоилась голодная норка (Neogale vison), которая бросила вызов медведям в поисках еды. Голодный зверек, замеченный в районе ручья Анан-Крик, удостоился награды за невероятное упорство в поисках пищи награды "Целеустремленность".

По словам рейнджеров, эта крошечная норка часто появлялась у начала тропы и на пляже в Анан-Крик. Любопытно, что зверек вовсе не обращал внимания на людей поблизости, будучи полностью поглощенной охотой на мелких крабов и другую доступную добычу. Ее единственной целью было — поесть.

Отметим, что Тонгасс — крупнейший национальный лес в США, занимающий большую часть юго-восточной Аляски. На территории этого леса расположен ледник Менденхолл и множество туристических троп.

Кроме того, лес является домом для огромного количества видов, в том числе орлов, медведей и норок. Здесь обитают белоголовые орланы (Haliaeetus leucocephalus), волки архипелага Александра (Canis lupus ligoni) и ситхинские чернохвостые олени (Odocoileus hemionus sitkensis). Примечательно, что в этих лесах встречаются все пять видов тихоокеанских лососей Северной Америки: чавыча (Oncorhynchus tshawytscha), кижуч (Oncorhynchus kisutch), горбуша (Oncorhynchus gorbuscha), нерка (Oncorhynchus nerka) и кета (Oncorhynchus keta).

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