Результаты нового исследования показывают, что перья диких индеек могут менять цвет — ученые обнаружили, что для этого достаточно небольшой генетической мутации.

Дикие индейки (Meleagris gallopavo) — крупные птицы преимущественно темного окраса с переливающимися перьями, но голой шеей и головой. Однако новое исследование показывает, что далеко не все индейки одинаковы — в дикой природе встречаются необычные варианты окраски оперения, пишет Popular Science.

По словам профессора Майкла Чемберлена, цветовые вариации возникают и-за генетических мутаций, влияющих на выработку меланина — пигмента, который придает оперению дикой индейки темный цвет. Исследования показывают, что существует четыре основных типа цветовых вариаций у индеек:

дымчато-серый;

эритристический;

меланистический;

лейцистический.

Ученые выяснили, что у дымчато-серых индеек в оперении отсутствуют коричневые пигменты, из-за чего издалека они могут казаться белыми. У лейцистических индеек перья белые, поскольку в их оперении не вырабатывается меланин, однако голова, "бородка" и ноги при этом сохраняют свой обычный красноватый оттенок.

Меланистические птицы — по сути, полная противоположность. Генетическая мутация приводит к избыточной выработке меланина, поэтому такие индейки выглядят гораздо темнее — они почти полностью черные. В то же время, у эритристических индеек наблюдается избыток каротиноидов, которые подавляют выработку меланина и придают перьям красноватый оттенок.

Но насколько часто встречаются все эти вариации? Ученые все еще не могут ответить на этот вопрос, поскольку исследователи лишь сейчас начали отслеживать их. Лейцистические особи, по-видимому, встречаются по всей Северной Америке, тогда как меланистические — полностью черные — птицы попадаются гораздо реже.

Профессор Чемберлен отмечает, что до сих пор неизвестно, как необычное оперение влияет на выживаемость или размножение, но логично предположить, что более светлые птицы — особенно лейцистические или имеющие дымчатый окрас — становятся заметнее для хищников. Впрочем, в научной литературе до этого момента не было задокументировано, как именно необычный окрас связан с выживанием или размножением птиц.

К слову, существует и другой вид индеек — глазчатые индейки (Meleagris ocellata). Эти сказочные на вид птицы — тропические родственницы обычных диких индеек, обитающие исключительно на полуострове Юкатан, а в свое время были одомашнены древними майя.

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