Исследователи обнаружили, что осы могут узнавать друг друга в лицо — считается, это спасает их от взаимного уничтожения.

Новое исследование показало, что осы способны распознавать друг друга в "лицо". Впрочем, насекомые вряд ли различают человеческие лица так, как это делают некоторые животные, например, коровы, пишет Popular Science.

Результаты исследования показали, что эти жалящие насекомые идентифицируют сородичей по уникальным цветовым узорам на их "лицах", что позволяет осам отличать одних особей от других. Таким образом они могут понимать, кто перед ними: родители, друзья или враги.

По словам соавтора исследования, нейроэтолога из Университета Уэйк-Форест Кристофера Джернигана, у ос, способных распознавать лица, присутствую нейроны, подобные тем, которые работают в человеческом мозгу и выполняют схожие функции. Эти группы нейронов активируются, причем каждый отдельный нейрон проявляет избирательность к тому или иному "лицу".

Новое исследование было основано на изучении североамериканских бумажных ос (Polistes fuscatus). Эти насекомые длиной около 1,3 сантиметра обитают на территории от южных районов Канады до Флориды и Техаса. По словам ученых, свое название насекомые получили благодаря гнездам, напоминающим бумагу и состоящим из шестигранных ячеек. Кроме того, бумажные осы выделяют особый шелковистый секрет, который светится в ультрафиолете, придавая гнездам таинственное флуоресцентное сияние.

По словам Джернигана, самки североамериканских бумажных ос используют распознавание лиц, чтобы запомнить положение каждой особи в иерархии гнезда. Когда иерархия установлена, способность узнавать сородичей помогает поддерживать социальный порядок, избавляя ос от необходимости постоянно бороться за доминирование.

Ученые считают, что метод распознавания лиц у ос, вероятно, схож с тем, как это делают приматы — впрочем, механизмы развивались независимо друг от друга. Отметим, что мозг осы по размеру сопоставим с рисовым зернышком, но эти насекомые все же способны выполнять невероятно сложные задачи — например, запоминать отдельные особи и узнавать их впоследствии. Делают они это, улавливая различия в цветовых узорах на "лицах" сородичей с помощью специализированных нейронов.

Но даже это еще не все: осы также способны к так называемому "социальному подглядыванию". Например, если две осы вступают в конфликт, выясняя, кто займет более высокое место в иерархии гнезда, третья оса может наблюдать за их ссорой со стороны. Как только оса-наблюдатель видит одну из своих сородичей, она сразу понимает, стоит ли вступать в борьбу за доминирование; в последующих взаимодействий насекомые будут вести себя по-разному, в зависимости от того, кто победил.

По мнению исследователей, изучение этого механизма распознавания лиц может помочь нам лучше понять работу человеческого мозга.

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