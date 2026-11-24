Дослідники виявили, що оси можуть впізнавати одне одного за обличчям — вважається, що це рятує їх від взаємного знищення.

Нове дослідження показало, що оси здатні впізнавати одне одного "по обличчю". Втім, комахи навряд чи розрізняють людські обличчя так, як це роблять деякі тварини, наприклад, корови, пише Popular Science.

Результати дослідження показали, що ці комахи, які жалять, розпізнають своїх родичів за унікальними кольоровими візерунками на їхніх "обличчях", що дозволяє осам відрізняти одних особин від інших. Таким чином вони можуть розуміти, хто перед ними: батьки, друзі чи вороги.

За словами співавтора дослідження, нейроетолога з Університету Вейк-Форест Крістофера Джернігана, у ос, здатних розпізнавати обличчя, є нейрони, подібні до тих, що працюють у людському мозку та виконують схожі функції. Ці групи нейронів активуються, причому кожен окремий нейрон виявляє вибірковість до того чи іншого "обличчя".

Нове дослідження ґрунтувалося на вивченні північноамериканських паперових ос (Polistes fuscatus). Ці комахи завдовжки близько 1,3 сантиметра мешкають на території від південних районів Канади до Флориди та Техасу. За словами вчених, свою назву комахи отримали завдяки гніздам, що нагадують папір і складаються з шестигранних комірок. Крім того, паперові оси виділяють особливий шовковистий секрет, який світиться в ультрафіолеті, надаючи гніздам таємничого флуоресцентного сяйва.

За словами Джернігана, самки північноамериканських паперових ос використовують розпізнавання облич, щоб запам’ятати місце кожної особини в ієрархії гнізда. Коли ієрархія встановлена, здатність впізнавати своїх родичів допомагає підтримувати соціальний порядок, позбавляючи ос необхідності постійно боротися за домінування.

Вчені вважають, що метод розпізнавання облич у ос, ймовірно, схожий на той, що використовують примати — втім, ці механізми розвивалися незалежно один від одного. Зазначимо, що мозок оси за розміром можна порівняти з рисовим зернятком, але ці комахи все ж здатні виконувати неймовірно складні завдання — наприклад, запам'ятовувати окремих особин і впізнавати їх згодом. Вони роблять це, вловлюючи відмінності у кольорових візерунках на "обличчях" своїх родичів за допомогою спеціалізованих нейронів.

Але навіть це ще не все: оси також здатні до так званого "соціального підглядання". Наприклад, якщо дві оси вступають у конфлікт, з’ясовуючи, хто посяде вищу позицію в ієрархії гнізда, третя оса може спостерігати за їхньою суперечкою з боку. Як тільки оса-спостерігач бачить одну зі своїх родичок, вона відразу розуміє, чи варто вступати в боротьбу за домінування; у подальших взаємодіях комахи поводитимуться по-різному, залежно від того, хто переміг.

На думку дослідників, вивчення цього механізму розпізнавання облич може допомогти нам краще зрозуміти роботу людського мозку.

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