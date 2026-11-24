У недавньому дослідженні вчені створили дивну істоту, поєднавши ДНК хом’яка та водоростей.

За мільярди років історії наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, однак науковцям цього здалося замало. Ідея створення організму, який був би частково хом’яком, а частково водоростю, звучить як щось, породжене в лабораторії доктора Франкенштейна. Однак ця ідея несподівано стала реальністю в Японії: вчені створили химерну тварину-рослину, об’єднавши ДНК хом’яка та водорості, пише Daily Mail.

За словами головного автора дослідження, професора Сатіхіро Мацунагі, рослини й тварини, як відомо, не можуть схрещуватися між собою, тому їхні хромосоми ніколи не поєднуються в процесі розмноження. І все ж науковці вирішили спробувати: у ході дослідження їм вдалося створити гібридні хромосоми, що містять генетичний матеріал водорості та ссавця.

Більше того, результати дослідження показують, що цей матеріал може стабільно передаватися дочірнім клітинам у процесі багаторазових поділів. Професор Мацунагі також зазначає, що клітини їхньої химерної рослини-тварини зберігали майже повний геном водорості протягом багатьох поколінь. Це доводить, що навіть величезний еволюційний розрив між рослинами й тваринами можна подолати на рівні хромосом — без участі процесу розмноження.

У ході нового дослідження вчені спробували з’ясувати, чи можливо об’єднати клітини ссавця з ДНК водорості — завдання, яке раніше нікому не вдавалося вирішити. Професор Мацунагі зазначає, що таким чином вони з колегами хотіли з’ясувати, чи можуть цілі хромосоми подолати колосальний еволюційний бар’єр між водоростями та тваринами, і чи здатні тваринні клітини стабільно підтримувати такий чужорідний генетичний матеріал та передавати його своїм нащадкам. Крім того, команда хотіла дізнатися, як клітини тварин адаптуються до наявності ДНК настільки несхожого організму, не втрачаючи при цьому здатності ділитися та виживати.

У ході дослідження вчені застосували два методи створення гібрида. Спочатку вони об’єднали фотосинтезуючі клітини водоростей із клітинами, взятими у хом’яка. Як альтернативу вчені дозволили клітинам хом’яка поглинути водорості, але метод прямого злиття виявився ефективнішим.

У результаті команді вдалося створити гібрид, а потім вони застосували методи візуалізації живих клітин та секвенування геному, щоб простежити за поведінкою організму в процесі його розмноження. Дивно, але спостереження показали, що ДНК водоростей зберігалася протягом понад 150 клітинних поділів, але 9% перенесених генів водоростей все ж залишалися неактивними.

Команда вважає, що це свідчить про те, що клітини хом’яка використовували своєрідний "механізм контролю" для придушення чужорідних генів. Зазначимо, що вчені також планують провести додаткові дослідження, щоб з’ясувати, чи можна знову активувати окремі гени.

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