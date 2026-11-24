В недавнем исследовании ученые создали причудливое существо, объединив ДНК хомяка и водоросли.

За миллиарды лет истории наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, однако этого ученым показалось мало. Идея создания организма, который был бы отчасти хомяком, а отчасти водорослью, звучит как нечто, рожденное в лаборатории доктора Франкенштейна. Однако эта идея неожиданно стала реальностью в Японии: ученые создали причудливое животное-растение, объединив ДНК хомяка и водоросли, пишет Daily Mail.

По словам ведущего автора исследования, профессора Сатихиро Мацунаги, растения и животные, как известно, не могут скрещиваться друг с другом, поэтому их хромосомы никогда не соединяются в процессе размножения. И все же, ученые решили попробовать: в ходе исследования им удалось создать гибридные хромосомы, содержащие генетический материал водоросли и млекопитающего.

Более того, результаты исследования показывают, что этот материал может стабильно передаваться дочерним клеткам в ходе многократных делений. Профессор Мацунаги также отмечает, что клетки их причудливого растения-животного сохраняли почти полный геном водоросли в течение многих поколений. Это доказывает, что даже огромный эволюционный разрыв между растениями и животными можно преодолеть на уровне хромосом — без участия процесса размножения.

В ходе нового исследования, ученые попытались выяснить, возможно ли объединить клетки млекопитающего с ДНК водоросли — задача, которую прежде никому не удавалось решить. Профессор Мацунаги отмечает, что таким образом они с коллегами хотели понять, могут ли целые хромосомы преодолеть колоссальный эволюционный барьер между водорослями и животными, и способны ли животные клетки стабильно поддерживать такой чужеродный генетический материал и передавать его своим потомкам. Кроме того, команда хотела узнать, как клетки животных адаптируются к наличию ДНК столь непохожего организма, не теряя при этом способности делиться и выживать.

В ходе исследования ученые использовали два метода создания гибрида. Сначала они объединили фотосинтезирующие клетки водорослей с клетками, взятыми у хомяка. В качестве альтернативы ученые позволили клеткам хомяка поглотить водоросли, но метод прямого слияния оказался более эффективным.

В результате команде удалось создать гибрид, а затем использовали методы визуализации живых клеток и секвенирования генома, чтобы проследить за поведением организма в процессе его размножения. Удивительно, но наблюдения показали, что ДНК водорослей сохранялась в течение более 150 клеточных делений, но 9% перенесенных генов водорослей все же оставались неактивными.

Команда считает, что это указывает на то, что клетки хомяка использовали своего рода "механизм контроля" для подавления чужеродных генов. Отметим, что ученые также планируют провести дополнительные исследования, чтобы понять, можно ли вновь активировать отдельные гены.

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