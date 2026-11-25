Результати нового дослідження свідчать, що пір’я диких індиків може змінювати колір — вчені виявили, що для цього достатньо невеликої генетичної мутації.

Дикі індички (Meleagris gallopavo) — великі птахи, переважно темного забарвлення, з переливчастим пір’ям, але з голою шиєю та головою. Однак нове дослідження показує, що далеко не всі індики однакові — у дикій природі трапляються незвичайні варіанти забарвлення оперення, пише Popular Science.

За словами професора Майкла Чемберлена, колірні варіації виникають через генетичні мутації, що впливають на вироблення меланіну — пігменту, який надає оперенню дикої індички темний колір. Дослідження показують, що існує чотири основні типи колірних варіацій у індичок:

димчасто-сірий;

еритристичний;

меланістичний;

лейцистичний.

Вчені з’ясували, що у димчасто-сірих індиків у оперенні відсутні коричневі пігменти, через що здалеку вони можуть здаватися білими. У лейцистичних індиків пір'я біле, оскільки в їхньому оперенні не виробляється меланін, однак голова, "бородка" та ноги при цьому зберігають свій звичний червонуватий відтінок.

Меланістичні птахи — по суті, повна протилежність. Генетична мутація призводить до надмірного вироблення меланіну, тому такі індички виглядають набагато темнішими — вони майже повністю чорні. Водночас у еритристичних індичок спостерігається надлишок каротиноїдів, які пригнічують вироблення меланіну та надають пір’ю червонуватого відтінку.

Але як часто зустрічаються всі ці варіації? Вчені досі не можуть відповісти на це питання, оскільки дослідники лише зараз почали відстежувати їх. Лейцистичні особини, судячи з усього, зустрічаються по всій Північній Америці, тоді як меланістичні — повністю чорні — птахи трапляються набагато рідше.

Професор Чемберлен зазначає, що досі невідомо, як незвичайне оперення впливає на виживаність чи розмноження, але логічно припустити, що світліші птахи — особливо лейцистичні або ті, що мають димчасте забарвлення — стають помітнішими для хижаків. Втім, у науковій літературі до цього моменту не було задокументовано, як саме незвичайне забарвлення пов’язане з виживанням або розмноженням птахів.

До речі, існує й інший вид індиків — очноокі індики (Meleagris ocellata). Ці казкові на вигляд птахи — тропічні родички звичайних диких індиків, що мешкають виключно на півострові Юкатан, а свого часу були одомашнені стародавніми майя.

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