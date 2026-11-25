Результаты нового исследования показали, что на Большом Барьерном рифе обитает значительно больше видов, чем считалось ранее.

В XIX и XX веках в распоряжении ученых были лишь визуальные характеристики образцов, собраных во время полевых экспедиций. Фрагменты кораллов извлекали из воды, оставляли на солнце, а затем обрабатывали бытовым отбеливателем, чтобы удалить живые ткани, оставляя лишь "скелет". Затем ученые детально изучали их форму, чтобы установить, принадлежат ли они к одному виду. Теперь, благодаря новым технологиям, ученым удалось продвинуться дальше, пишет Science Alert.

Однако для современных ученых, стремящихся расширить знания о видах кораллов, эти музейные скелеты представляют проблему, поскольку не содержат ДНК. Проще говоря, их невозможно использовать для генетического анализа.

По словам ведущего научного сотрудника Квинслендского музея Питера Каумана, в конце XX века ученые пересмотрели обширные архивные коллекции кораллов и во многих случаях пришли к выводу, что границы между видами слишком размыты. Они предположили, что кораллы, которым были присвоены разные названия, на самом деле относятся к одному и тому же виду. В ходе этого процесса, называемого синонимизацией, многие виды были объединены — и все это без участия анализа ДНК.

Виды A. fruticosa и A. bullata были "возвращены" из синонимии с A. humilis Фото: QUEENSLAND MUSEUM

В новом исследовании, проведенном под руководством Огастина Кросби из Университета Джеймса Кука, ученым удалось "воскресить" 12 видов кораллов рода Acropora — они были признаны самостоятельными видами. Кроме того, еще четыре вида, принадлежность которых оставалась загадкой, теперь также признаны самостоятельными и валидными видами.

По словам Каумана, чтобы получить необходимые образцы ДНК, исследователям пришлось повторить путь своих коллег — вплоть до исследования тех мест, где эти кораллы были обнаружены впервые. В ходе исследования ученые собрали небольшие веточки коралла, а затем поместили их в этанол, а затем хранили ткани в морозильной камере с ультранизкой температурой.

Некоторые экземпляры, использованные в новом исследовании, были получены с Большого Барьерного рифа, другие — с Фиджи, из Тонги, Филиппин и Сингапура. Авторы также отмечают, что открытие новых видов на Большом Барьерном рифе указывает на то, что разнообразие кораллов Acropora гораздо выше, чем считалось ранее. Однако это также означает, что каждый из этих видов может иметь более узкий географический ареал, а значит, быть более уязвимым.

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