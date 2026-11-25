Результаты нового исследования показали, что озера по всему миру становятся все более синхронизированными — это может обернуться катастрофой.

С озерами на Земле происходит нечто странное. Ученые неожиданно обнаружили, что разнообразие перестало быть нормой: результаты нового исследования показывают, что за последние 25 лет пресноводные водоемы по всему миру стали вести себя все более схожим образом, пишет IFLScience.

Относительно недавно каждое озеро было уникальным и по-своему взаимодействовало с окружающей средой, что служило своего рода буфером против масштабных экологических изменений. Например, в одном озере могло начаться цветение водорослей, в то время как другое оставалось незатронутым. Однако в последние годы это разнообразие, похоже, исчезло. Колебания характеристик озер становятся все более синхронными — ученые считают, что это тревожный сигнал для всей планеты.

В новом исследовании команда из Китайской академии наук проанализировала данные спутниковых наблюдений за примерно 2000 озерами по всему миру за последние четверть века. Исследователи изучали уровень содержания водорослей и прозрачность воды — два важных показателя метаболической активности водоема. Эти данные были сопоставлены с результатами анализа донных отложений 119 озер, охватывающими период в сто лет.

Результаты показали, что, независимо от географического положения, колебания уровня водорослей и прозрачности воды стали происходить все более синхронно — это особенно заметно проявляется после 2000 года. Так, по шкале от 0 до 1 показатель синхронизации процессов накопления донных отложений вырос примерно с 0,1 (до 1980 года) до 0,6 (после 2000 года).

Ученые пришли к выводу, что озера больше не являются изолированными системами, на которые влияют лишь локальные условия. Наблюдения показывают, что водоемы по всему миру становятся все более взаимосвязанными, реагирую на глобальные изменения климата и социально-экономические факторы — например, на перемены в характере землепользования. Проще говоря, появляется все больше доказательств того, что озера по всему земному шару ведут себя синхронно. Таким образом, экосистемы озер больше нельзя рассматривать как изолированные объекты, подверженные лишь местной деградации.

Еще более любопытно то, что подобная странная синхронизация наблюдается не только в озерах. По мере того как мир становится все более взаимосвязанным, экосистемы планеты во многих отношениях приобретают все большее единообразие.

Авторы отмечают, что синхронизация состояния озер — характерная черта антропоцена, в течение которого человеческая деятельность стала главной силой, определяющей облик экосистем, геологию и климат планеты.

Исследователи полагают, что синхронизация водоемов по всему земному шару затронет не только местную дикую природу и экосистемы. Ожидается, что изменения также коснется и реакции озер на более масштабные экологические сдвиги, что может привести к усилению негативных последствий.

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