Результати нового дослідження показали, що озера по всьому світу стають дедалі більш синхронізованими — це може призвести до катастрофи.

З озерами на Землі відбувається щось дивне. Вчені несподівано виявили, що різноманітність перестала бути нормою: результати нового дослідження показують, що за останні 25 років прісноводні водойми по всьому світу стали поводитися дедалі схожіше, пише IFLScience.

Ще відносно недавно кожне озеро було унікальним і по-своєму взаємодіяло з навколишнім середовищем, що слугувало своєрідним буфером проти масштабних екологічних змін. Наприклад, в одному озері могло початися цвітіння водоростей, тоді як інше залишалося незачепленим. Однак останніми роками ця різноманітність, схоже, зникла. Коливання характеристик озер стають дедалі більш синхронними — вчені вважають, що це тривожний сигнал для всієї планети.

У новому дослідженні команда з Китайської академії наук проаналізувала дані супутникових спостережень за приблизно 2000 озер по всьому світу за останні чверть століття. Дослідники вивчали рівень вмісту водоростей та прозорість води — два важливі показники метаболічної активності водойми. Ці дані були зіставлені з результатами аналізу донних відкладень 119 озер, що охоплюють період у сто років.

Результати показали, що, незалежно від географічного положення, коливання рівня водоростей та прозорості води стали відбуватися дедалі синхронніше — це особливо помітно після 2000 року. Так, за шкалою від 0 до 1 показник синхронізації процесів накопичення донних відкладень зріс приблизно з 0,1 (до 1980 року) до 0,6 (після 2000 року).

Вчені дійшли висновку, що озера більше не є ізольованими системами, на які впливають лише місцеві умови. Спостереження показують, що водойми по всьому світу стають дедалі більш взаємопов’язаними, реагуючи на глобальні зміни клімату та соціально-економічні чинники — наприклад, на зміни у характері землекористування. Простіше кажучи, з’являється дедалі більше доказів того, що озера по всьому земній кулі поводяться синхронно. Отже, екосистеми озер більше не можна розглядати як ізольовані об’єкти, схильні лише до місцевої деградації.

Ще цікавіше те, що така дивна синхронізація спостерігається не лише в озерах. У міру того, як світ стає дедалі більш взаємопов’язаним, екосистеми планети в багатьох аспектах набувають дедалі більшої одноманітності.

Автори зазначають, що синхронізація стану озер — це характерна риса антропоцену, протягом якого людська діяльність стала головною силою, що визначає вигляд екосистем, геологію та клімат планети.

Дослідники вважають, що синхронізація водойм по всьому земній кулі вплине не лише на місцеву дику природу та екосистеми. Очікується, що зміни також торкнуться реакції озер на більш масштабні екологічні зрушення, що може призвести до посилення негативних наслідків.

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