Дослідники щойно підтвердили, що в Китаї виявлено величезне родовище золота вартістю понад 160 мільярдів доларів США.

На території двох китайських провінцій розташовані родовища золота, які загалом можуть містити понад 2000 метричних тонн дорогоцінного металу — це одне з найбільших родовищ, які коли-небудь виявлено в Китаї, пише Science Alert.

За даними Міністерства природних ресурсів КНР, найбільше з них — родовище Дадунгоу в провінції Ляонін — містить понад 1400 тонн золота. Це робить його найбільшим окремим золоторудним родовищем, відкритим у Китаї з 1949 року. Експерти оцінили вартість запасів Дадунгоу у 165 мільярдів доларів США. Зазначимо, що ця цифра відображає оціночну ринкову вартість усього золота, що знаходиться в надрах, а не вартість того обсягу, який можна видобути.

У попередньому дослідженні, проведеному цього року, вчені виявили, що золото в Дадунгоу залягає у горизонтально розташованих пластах гірських порід. Це відрізняє його від більшості інших золоторудних родовищ у регіоні та є важливим відкриттям. Передбачається, що в майбутньому це допоможе геологам у пошуку аналогічних родовищ.

Інше родовище, меншого розміру — Вангу в провінції Хунань — може містити понад 1000 тонн золота, якщо подальші геологорозвідувальні роботи підтвердять попередні оцінки. Вчені оголосили про його відкриття у 2024 році, а вартість дорогоцінного металу в надрах оцінювалася у понад 83 мільярди доларів США. Зазначимо, що сьогодні ціна на золото стрімко зросла, а тому за нинішніми цінами запаси оцінюються в 114 мільярдів доларів. Таким чином, сукупна вартість родовищ Дадунгоу та Вангу наближається до 300 мільярдів доларів США.

У листопаді 2025 року Міністерство природних ресурсів КНР оголосило про наявність підтверджених запасів золота в обсязі 1444 тонн, виявлених у результаті масштабного буріння. Ця цифра перевищує оцінку в понад 1000 тонн, наведену раніше вченими. Експерти також визнали родовище Дадунгоу придатним для відкритого видобутку. Також було підтверджено економічну доцільність його освоєння.

Зазначимо, що золото — рідкісний елемент у земній корі: у середньому на одну метричну тонну породи припадає лише 0,004 грама цього металу. Проте в деяких регіонах трапляються його "надбагаті" родовища.

Незважаючи на те, що Дадунгоу та Вангу є найбільшими в Китаї, у світі існують і більші родовища, наприклад:

запаси родовища Керр-Салфуретс-Мітчелл (Kerr-Sulphurets-Mitchell) у Канаді оцінюються у 4790 тонн золота;

запаси об’єкта, а саме родовища Пеббл (Pebble) у США — у 3310 тонн.

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