Дика природа може бути неймовірно небезпечною, але дослідження показують, що на планеті є істота, яка лякає навіть найгрізніших хижаків у світі.

Дика природа Північної Америки може бути неймовірно небезпечним місцем — тут мешкають одні з найгрізніших хижаків: чорні та бурі ведмеді, здатні одним помахом потужної лапи завдати людині смертельних ран, а також пуми, що майже безшумно підкрадаються до здобичі. Однак нещодавні наукові дослідження показують, що у світі існує тварина, яка наводить жах навіть на найлютіших хижаків Землі, пише Science Alert.

Найбільше занепокоєння викликає те, що мова йде про нас — людей. Насправді статистика свідчить про те, що напади хижаків, таких як ведмеді та пуми, трапляються надзвичайно рідко — наприклад, у Північній Америці ймовірність постраждати від удару блискавки значно вища, ніж можливість стати жертвою цих тварин.

За словами еколога з Єльського університету Освальда Шмітца, дослідження показують, що навіть такі грізні тварини, як ведмеді та пуми, роблять усе можливе, щоб триматися подалі від людей. За словами експертів, ці відкриття змінюють наше уявлення про конфлікти між людьми та хижаками.

Статистика свідчить, що в Північній Америці бурі ведмеді (Ursus arctos) нападають на людей у середньому 11,4 рази на рік. Пуми (Puma concolor) здійснюють від 4 до 6 нападів на рік. Точна кількість нападів чорних ведмедів (Ursus americanus) невідома, проте за період з 1900 по 2009 рік було зафіксовано лише 63 смертельні випадки внаслідок зіткнень з ними. Простіше кажучи, вчені вважають, що ймовірність постраждати від блискавки приблизно в 50 разів вища, ніж від нападу цих хижаків.

Чому ж такі напади трапляються так рідко? Результати досліджень свідчать про те, що ведмеді, білоголові орлани та ворони удвічі частіше поспішно відступали, почувши звуки транспортних засобів, ніж при звуках, які видають чайки. А при звуках людських голосів вони тікали майже в 10 разів частіше.

У 2024 році вчені провели дослідження в Британській Колумбії — команда проаналізувала хімічний склад 226 зразків шерсті ведмедів грізлі, що мешкають біля 22 лососевих річок, щоб оцінити обсяг спожитого ними лосося. З’ясувалося, що в районах, де спостерігався сильніший антропогенний вплив, ведмеді споживали значно менше лосося — у самок цей показник знижувався на 59%.

Аналогічні результати були отримані в дослідженні пум, яке очолив еколог Джон Морган із Каліфорнійського університету в Санта-Круз. Простіше кажучи, вчені дійшли висновку, що пуми та ведмеді буквально передбачають місця появи людей і уникають їх, щоб не зіткнутися з нами.

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