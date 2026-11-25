Шкірні нарости на головах індиків постійно привертають увагу людей і здаються дивними. Але навіщо вони насправді потрібні птахам?

Індики відомі своїм дивним зовнішнім виглядом: коли самці спокійні, м’ясисті вирости над їхнім дзьобом виглядають короткими й товстими, нагадуючи маленький ріг єдинорога. Однак усе змінюється, коли птах починає красуватися, намагаючись привернути увагу самок або домінувати — до цього наросту приливає кров, а потім він набухає й подовжується, звисаючи над дзьобом. У самок такі вирости теж є, але вони набагато менші. Навіщо ж самцеві відрощувати щось настільки, здавалося б, непрактичне? У науки є відповідь, пише Popular Science.

За словами професора біології з Університету Міссісіпі, доктора Річарда Буххольца, анатомічні особливості індиків здаються скоріше декоративними, ніж функціональними, і тому біологи часто називають їх "прикрасами". Однак дослідження показують, що шкірні вирости у індиків насправді виконують щонайменше дві функції:

допомагають у привабленні самок;

слугують показником статусу.

Виявляється, ці вирости — справжній інструмент спокуси. У дослідженні 1995 року доктор Буххольц використовував самців та їхні макети — це допомогло з’ясувати, що самки віддають перевагу тим самцям, у яких довші шкірні вирости та ширша "шапочка" — гладенька ділянка голої шкіри на маківці голови. Це здивувало вченого, оскільки у самців є й інші прикраси — борода, що росте на грудях, переливчасте пір’я та розкішний віялоподібний хвіст, що нагадує хвіст павича. Однак спостереження показують, що самок, схоже, найбільше приваблюють шкірні вирости на голові.

Індички — дуже вибагливі птахи. Професор Буххольц також провів експерименти, в яких самкам доводилося обирати між двома самцями, чиї відростки відрізнялися лише на кілька міліметрів. Результати показують, що самки незмінно віддавали перевагу тому, у кого він був довшим.

Дослідник знайшов ймовірне пояснення цій перевазі: воно криється у стані травного тракту самців. У індиків із довшими відростками виявлялося менше кокцидій — одноклітинних паразитів, які пошкоджують слизову оболонку кишечника і можуть бути смертельно небезпечними для молодих особин. Простіше кажучи, відростки, ймовірно, можуть бути показником здоров’я самців.

У іншій серії експериментів, результати яких Буххольц опублікував у 1997 році, було показано, що індики використовують ці ознаки також для оцінки своїх суперників. Простіше кажучи, відростки можуть свідчити про статус альфа-самця.

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