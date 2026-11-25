Кожные выросты на головах индеек постоянно привлекают внимание людей и кажутся странными. Но зачем они на самом деле необходимы птицам?

Индейки известны своим странным видом: когда самцы спокойны, мясистые отростки над их клювом выглядят короткими и толстыми, напоминая маленький рог единорога. Однако все меняется, когда птица начинает красоваться, пытаясь привлечь самок или доминировать — к этому наросту приливает кровь, а затем он набухает и удлиняется, свисая над клювом. У самок такие выросты тоже есть, но они гораздо меньше. Зачем же самцу отращивать нечто столь, казалось бы, непрактичное? У науки есть ответ, пишет Popular Science.

По словам профессора биологии из Университета Миссисипи, доктора Ричарда Буххольца, анатомические особенности индеек кажутся скорее декоративными, чем функциональными, а потому биологи часто называют их "украшениями". Однако исследования показывают, что кожные выросты у индеек на самом деле выполняют минимум две функции:

помогают в привлечении самок;

служат показателем статуса.

Оказывается, эти выросты — настоящий инструмент соблазнения. В исследовании 1995 года доктор Буххольц использовал самцов и их муляжи — это помогло выяснить, что самки отдают предпочтение тем самцам, у которых длиннее кожные выросты и шире "шапочка" — гладкий участок голой кожи на макушке головы. Это удивило ученого, поскольку у самцов есть и другие украшения — борода, растущая на груди, переливающиеся перья и роскошный веерообразный хвост, напоминающий хвост павлина. Однако наблюдения показывают, что самок, похоже, больше всего привлекают кожные выросты на голове.

Индейки — весьма привередливые птицы. Профессор Буххольц также провел эксперименты, в которых самкам приходилось выбирать между двумя самцами, чьи отростки различались всего на пару миллиметров. Результаты показывают, что самки неизменно отдавали предпочтение тому, у кого он был длиннее.

Исследователь нашел вероятное объяснение этому предпочтению: оно кроется в состоянии пищеварительного тракта самцов. У индюков с более длинными отростками обнаруживалось меньше кокцидий — одноклеточных паразитов, которые повреждают слизистую оболочку кишечника и могут быть смертельно опасны для молодых особей. Проще говоря, отростки, вероятно, могут быть индикатором здоровья самцов.

В другой серии экспериментов, результаты которых Буххольц опубликовал в 1997 году, было показано, что индюки используют эти признаки и для оценки своих соперников. Проще говоря отростки могут свидетельствовать о статусе альфа-самца.

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