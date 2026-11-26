Дослідники назвали тварин, які завдають найболіснішої смерті. Одними з них вважаються слони.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості тварин, серед яких чимало й лютих хижаків — від отруйних змій до потайних великих білих акул. Але які саме істоти здатні стати причиною найстрашнішої смерті? У вчених є відповідь, пише Daily Mail.

Після того, як на схилах гори Камерун слон затоптав на смерть туриста зі Швейцарії, Гордон Грайс, автор книги "Книга смертельно небезпечних тварин", розповів про несподіваних тварин, які становлять найбільшу небезпеку.

За словами експерта, окрім слонів, до числа тварин, здатних найшвидше розправитися з людиною, належать леви, бегемоти та крокодили. До цього списку також увійшли гієни — зовні вони нагадують собак, але мають неймовірно потужні щелепи, здатні буквально розтрощити кістки.

Ось деякі з найнебезпечніших тварин у світі, здатних жорстоко розправитися з людиною:

леви — як правило, вони вбивають людей укусом, цілячись у голову або горло; вижити після такого нападу можна, але якщо не отримати негайну медичну допомогу, існує великий ризик розвитку важкої інфекції;

— як правило, вони вбивають людей укусом, цілячись у голову або горло; вижити після такого нападу можна, але якщо не отримати негайну медичну допомогу, існує великий ризик розвитку важкої інфекції; леопарди — менші за левів, але не менш небезпечні; хижаки вбивають так само, як і леви, але смерть настає значно швидше;

— менші за левів, але не менш небезпечні; хижаки вбивають так само, як і леви, але смерть настає значно швидше; бегемоти — здатні розвивати швидкість близько 29 км/год, а їхні величезні зуби можуть досягати 60 сантиметрів у довжину; у цих тварин загострене відчуття особистого простору, а тому вони можуть напасти, якщо людина опиниться на їхньому шляху. Укус бегемота неймовірно небезпечний, оскільки тварини буквально можуть перекусити людину навпіл;

— здатні розвивати швидкість близько 29 км/год, а їхні величезні зуби можуть досягати 60 сантиметрів у довжину; у цих тварин загострене відчуття особистого простору, а тому вони можуть напасти, якщо людина опиниться на їхньому шляху. Укус бегемота неймовірно небезпечний, оскільки тварини буквально можуть перекусити людину навпіл; крокодили — ці прадавні істоти здатні вертикально вистрибувати з води, здійснюючи ривок на відстань до 9 метрів, щоб схопити жертву щелепами, оснащеними 66 гострими зубами. Оскільки крокодили не вміють жувати, вони обертають свою жертву й трясуть її, часто відриваючи кінцівки;

— ці прадавні істоти здатні вертикально вистрибувати з води, здійснюючи ривок на відстань до 9 метрів, щоб схопити жертву щелепами, оснащеними 66 гострими зубами. Оскільки крокодили не вміють жувати, вони обертають свою жертву й трясуть її, часто відриваючи кінцівки; гієни — можуть стати причиною однієї з найболісніших смертей у світі, оскільки напад цих тварин завдає жертві нестерпних страждань; відомо, що гієни можуть відкусити частину обличчя або іншу чутливу частину тіла й почати пожирати людину прямо на місці;

— можуть стати причиною однієї з найболісніших смертей у світі, оскільки напад цих тварин завдає жертві нестерпних страждань; відомо, що гієни можуть відкусити частину обличчя або іншу чутливу частину тіла й почати пожирати людину прямо на місці; слони — ці тварини здатні заподіяти смерть у найжахливіших формах; по-перше, у них є бивні, якими вони можуть пронизати людину, а хоботами слони можуть завдавати ударів; крім того, слони можуть просто розтоптати свою жертву;

— ці тварини здатні заподіяти смерть у найжахливіших формах; по-перше, у них є бивні, якими вони можуть пронизати людину, а хоботами слони можуть завдавати ударів; крім того, слони можуть просто розтоптати свою жертву; носороги — воліють уникати конфліктів, але інколи вони також нападають на людей, якщо ті наближаються до їхніх дитинчат; якщо носоріг переходить до атаки, врятуватися від нього вкрай складно: він здатний розвивати швидкість до 48 км/год, часто видаючи при цьому пронизливий рев;

— воліють уникати конфліктів, але інколи вони також нападають на людей, якщо ті наближаються до їхніх дитинчат; якщо носоріг переходить до атаки, врятуватися від нього вкрай складно: він здатний розвивати швидкість до 48 км/год, часто видаючи при цьому пронизливий рев; шакали — загалом вони не становлять великої небезпеки, але можуть нападати на людей, особливо на дітей; як правило, шакали діють спільно, коли кожна особина хапає жертву за певну частину тіла, а потім тварини розтягують здобич у різні боки;

— загалом вони не становлять великої небезпеки, але можуть нападати на людей, особливо на дітей; як правило, шакали діють спільно, коли кожна особина хапає жертву за певну частину тіла, а потім тварини розтягують здобич у різні боки; буйволи — вважаються одними з найнебезпечніших тварин у світі; незважаючи на вагу понад 600 кг, ці тварини здатні розвивати швидкість понад 48 км/год, а їхні роги можуть стати знаряддям болісної смерті.

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