Исследователи назвали животных, причиняющих самую мучительную смерть. Одними из них считаются слоны.

Наша планета является домом для невероятного количества животных, среди которых немало и свирепых хищников — от ядовитых змей до скрытных больших белых акул. Но какие именно существа способны стать причиной самой страшной смерти? У ученых есть ответ, пишет Daily Mail.

После того как на склонах горы Камерун слон насмерть растоптал туриста из Швейцарии, Гордон Грайс, автор книги "Книга смертельно опасных животных", рассказал о неожиданных зверях, которые несут в себе наибольшую опасность.

По словам эксперта, помимо слонов, к числу животных, способных расправиться с человеком быстрее всего, относятся львы, бегемоты и крокодилы. В этот список также вошли и гиены — внешне они напоминают собак, но они обладают невероятно мощными челюстями, способными буквально дробить кости.

Вот некоторые из наиболее опасных животных в мире, способных мучительно расправиться с человеком:

львы — как правило, они убивают людей укусом, целясь в голову или горло; выжить после такого нападения можно, но если не получить немедленную медицинскую помощь, велик риск развития тяжелой инфекции;

— как правило, они убивают людей укусом, целясь в голову или горло; выжить после такого нападения можно, но если не получить немедленную медицинскую помощь, велик риск развития тяжелой инфекции; леопарды — меньше львов, но не менее опасны; хищники убивают так же, как и львы, но смерть наступает значительно быстрее;

— меньше львов, но не менее опасны; хищники убивают так же, как и львы, но смерть наступает значительно быстрее; бегемоты — способны развивать скорость около 29 км/ч, а их огромные зубы могут достигать 60 сантиметров в длину; у этих животных обостренное чувство личного пространства, а потому они могут напасть, если человек окажется на их пути. Укус бегемота невероятно опасен, поскольку животные буквально могут перекусить человека пополам;

— способны развивать скорость около 29 км/ч, а их огромные зубы могут достигать 60 сантиметров в длину; у этих животных обостренное чувство личного пространства, а потому они могут напасть, если человек окажется на их пути. Укус бегемота невероятно опасен, поскольку животные буквально могут перекусить человека пополам; крокодилы — эти древние существа способны вертикально выпрыгивать из воды, совершая рывок на расстояние до 9 метров, чтобы схватить жертву челюстями, оснащенными 66 острыми зубами. Поскольку крокодилы не умеют жевать, они вращают свою жертву и трясут ее, зачастую отрывая конечности;

— эти древние существа способны вертикально выпрыгивать из воды, совершая рывок на расстояние до 9 метров, чтобы схватить жертву челюстями, оснащенными 66 острыми зубами. Поскольку крокодилы не умеют жевать, они вращают свою жертву и трясут ее, зачастую отрывая конечности; гиены — могут стать причиной одной из самых мучительных смертей в мире, поскольку нападение этих животных причиняет жертве невыносимые страдания; известно, что гиены могут откусить часть лица или другую чувствительную часть тела и начать пожирать человека прямо на месте;

— могут стать причиной одной из самых мучительных смертей в мире, поскольку нападение этих животных причиняет жертве невыносимые страдания; известно, что гиены могут откусить часть лица или другую чувствительную часть тела и начать пожирать человека прямо на месте; слоны — эти животные способны причинить смерть в самых ужасных формах; во-первых, у них есть бивни, которыми они могут пронзить человека, а хоботами слоны могут наносить удары; кроме того, слоны попросту могут растоптать свою жертву;

— эти животные способны причинить смерть в самых ужасных формах; во-первых, у них есть бивни, которыми они могут пронзить человека, а хоботами слоны могут наносить удары; кроме того, слоны попросту могут растоптать свою жертву; носороги — предпочитают избегать конфликтов, но порой они также нападают на людей, если те приближаются к их детенышам; если носорог переходит в атаку, спастись от него крайне сложно: он способен развивать скорость до 48 км/ч, зачастую издавая при этом пронзительный рев;

— предпочитают избегать конфликтов, но порой они также нападают на людей, если те приближаются к их детенышам; если носорог переходит в атаку, спастись от него крайне сложно: он способен развивать скорость до 48 км/ч, зачастую издавая при этом пронзительный рев; шакалы — в целом, они не представляют большой опасности, но могут нападать на людей, особенно детей; как правило, шакалы действуют сообща, когда каждая особь хватает жертву за определенную часть тела, а затем животные растягивают добычу в разные стороны;

— в целом, они не представляют большой опасности, но могут нападать на людей, особенно детей; как правило, шакалы действуют сообща, когда каждая особь хватает жертву за определенную часть тела, а затем животные растягивают добычу в разные стороны; буйволы — считаются одними из самых опасных животных в мире; несмотря на вес более 600 кг, эти животные способны развивать скорость свыше 48 км/ч, а их рога могут стать орудием мучительной смерти.

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