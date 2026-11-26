Дикая природа может быть невероятно опасным, но исследования показывают, что на планете есть существо, которое пугает даже самых грозных хищников в мире.

Дикая природа Северной Америки может быть невероятно опасным местом — здесь обитают одни из самых грозных хищников: черные и бурые медведи, способные одним взмахом мощной лапы нанести человеку смертельные раны, а также пумы, почти бесшумно подкрадывающиеся к добыче. Однако недавние научные исследования показывают, что в мире существует животное, которое приводит в ужас даже самых свирепых хищников Земли, пишет Science Alert.

Наиболее тревожно то, что речь идет о нас — людях. На самом деле, статистика свидетельствует о том, что нападения хищников, таких как медведи и пумы, происходят невероятно редко — например, в Северной Америке вероятность пострадать от удара молнии значительно выше, чем возможность стать жертвой этих зверей.

По словам эколога из Йельского университета Освальда Шмитца, исследования показывают, что даже такие грозные животные, как медведи и пу мы, делают все возможное, чтобы держаться от людей подальше. По словам экспертов, эти открытия меняют наше представление о конфликтах между людьми и хищниками.

Статистика свидетельствует о том, что в Северной Америке бурые медведи (Ursus arctos) нападают на людей в среднем 11,4 раза в год. Пумы (Puma concolor) совершают от 4 до 6 нападений в год. Точное число нападений черных медведей (Ursus americanus) неизвестно, однако за период с 1900 по 2009 год было зафиксировано лишь 63 смертельных случая в результате столкновений с ними. Проще говоря, ученые считают, что вероятность пострадать от молнии примерно в 50 раз выше, чем от нападения этих хищников.

Почему же такие нападения случаются так редко? Результаты исследований указывают на то, что медведи, белоголовые орланы и вороны в два раза чаще спешно ретировались, услышав звуки транспортных средств, чем при звуках, издаваемых чайками. А при звуках человеческих голосов они убегали почти в 10 раз чаще.

В 2024 году ученые провели исследование в Британской Колумбии — команда проанализировала химический состав 226 образцов шерсти медведей гризли, обитающих у 22 лососевых рек, чтобы оценить объем потребляемого ими лосося. Выяснилось, что в районах, где наблюдалось более сильное антропогенное воздействие, медведи потребляли значительно меньше лосося — у самок этот показатель снижался на 59%.

Аналогичные результаты были получены в исследовании пум, которое возглавил эколог Джон Морган из Калифорнийского университета в Санта-Круз. Проще говоря, ученые пришли к выводу, что пумы и медведи буквально предугадывают места появления людей и избегают их, чтобы не столкнуться с нами.

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