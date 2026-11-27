Аллергия на красное мясо, вызванная укусами клещей, ставит ученых в тупик, поскольку не подчиняется никаким правилам.

Синдром "альфа-гал" стал настоящей медицинской загадкой, когда впервые был выявлен учеными. Сегодня число диагностированных случаев растет, однако многое в этом потенциально опасном, а порой и смертельном, состоянии до сих пор остается необъяснимым, пишет Live Science.

В 2025 году Сандра Тигила заказала в ресторане сэндвич с колбасками из мяса бизона. По дороге домой она уже заметила, что на запястье появилась сыпь — далее жжение распространилось на руки и ноги. Спустя 10 дней Тигила вновь отправилась в ресторан и заказала стейк — в результате у нее отекло лицо. Сандра обратилась в отделение неотложной помощи: врач провел обследование на наличие заболеваний, переносимых клещами. Анализы показали, что у пациентки развилась аллергия на красное мясо, спровоцированная укусами клещей. В результате, Тигиле пришлось отказаться от всех продуктов животного происхождения, поскольку это основной способ борьбы с данной аллергией.

По словам аллерголога-иммунолога из Университета Северной Каролины Оньинье Ивеала, это состояние известно как синдром "альфа-гал" и возникает, когда имунная система реагирует на специфическую молекулу сахара, содержащуюся в красном мясе. Эксперты отмечают, что симптомы, как правило, варьируются от легкой сыпи или расстройства желудка до анафилактического шока.

Отметим, что синдром был описан относительно недавно, и ученые до сих пор не до конца понимают его природу. Исследователи отмечают, что по мере распространения клещей случаев синдрома "альфа-гал" становится все больше. Согласно статистике, только в США за последние 15 лет могли пострадать до 450 000 человек — это свидетельствует о том, что синдром становится одной из наиболее распространенных пищевых аллергий, возникающих во взрослом возрасте.

По словам аллерголога-иммунолога из Вашингтонского университета Майи Джерат, аллергии зачастую загадочны, однако эта — особенно необычна. Синдром альфа-гал не подчиняется ни одному из правил, о которых мне рассказывали во время обучения, когда речь шла о проявлениях пищевой аллергии. Например, в отличие от других пищевых аллергий, при которых реакция возникает мгновенно, симптомы синдрома альфа-гал часто проявляются лишь спустя несколько часов после употребления мяса.

Еще один любопытный факт: эта аллергия нередко развивается после укуса клеща. Впрочем, разгадка этой тайны пришла с другого конца света иммунолог Томас Платтс-Миллс из Университета Вирджинии в Шарлотсвилле, не зная об открытиях ван Нунен, параллельно вел в своей лаборатории два исследования. В рамках одного из них его группа собирала образцы крови у людей, сообщавших о необычной реакции на мясо. В рамках другого — изучала странные реакции пациентов на противоопухолевый препарат цетуксимаб.

Отметим, что цетуксимаб — препарат, предназначенный для прикрепления к раковым клеткам с целью блокирования их чрезмерно активного роста. Впервые препарат был одобрен для лечения колоректального рака в 2004 году, однако по мере расширения практики его применения начала вырисовываться странная закономерность: у каждого пятого пациента наблюдалась аллергическая реакция на препарат.

Как вспоминает Комминс, группе Платтс-Миллса потребовалось около полутора лет, чтобы найти виновника. Исследователи обнаружили, что в крови людей, у которых возникала острая реакция на цетуксимаб, содержалось большое количество белков — антител класса IgE, которые реагировали непосредственно на сахар под названием "альфа-гал".

Дело в том, что человеческий организм не вырабатывает альфа-гал, в то время как у большинства млекопитающих он присутствует. Однако загадка заключалась в том, что препарат вызывал аллергическую реакцию лишь у некоторых людей. Почему?

Последующие исследования показали, что у людей с аллергией на мясо повышен уровень антител класса IgE к альфа-галактозе (альфа-гал). Эта аллергия необычна по ряду причин:

существует задержка в проявлении реакции;

пищевые аллергии обычно вызывают белки, а не сахара;

люди с аллергией, как правило, всегда реагируют на раздражитель, но не в случае с альфа-галактозой: у некоторых реакция возникает на молочные продукты, а у других — на продукты, содержащие компоненты млекопитающих.

В 2023 году ученые получили окончательные доказательства причастности клещей: люди с синдромом альфа-гал более чем в 11 раз чаще вспоминали о том, что находили на своем теле клеща, по сравнению с теми, у кого такой аллергии не было. Впрочем, ученые до сих пор не знают, почему одни виды ключей вызывают аллергию, а другие — нет. Еще один открытый вопрос — необычная задержка в проявлении симптомов.

Другие новости науки

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.