Алергія на червоне м'ясо, спричинена укусами кліщів, ставить вчених у глухий кут, оскільки не підпорядковується жодним правилам.

Синдром "альфа-гал" став справжньою медичною загадкою, коли його вперше виявили вчені. Сьогодні кількість діагностованих випадків зростає, проте багато що в цьому потенційно небезпечному, а часом і смертельному стані досі залишається незрозумілим, пише Live Science.

У 2025 році Сандра Тігіла замовила в ресторані сендвіч із ковбасками з м’яса бізона. По дорозі додому вона вже помітила, що на зап’ясті з’явився висип — згодом печіння поширилося на руки та ноги. Через 10 днів Тігіла знову пішла до ресторану й замовила стейк — у результаті в неї набрякло обличчя. Сандра звернулася до відділення невідкладної допомоги: лікар провів обстеження на наявність захворювань, що передаються кліщами. Аналізи показали, що у пацієнтки розвинулася алергія на червоне м’ясо, спровокована укусами кліщів. У результаті Тігілі довелося відмовитися від усіх продуктів тваринного походження, оскільки це основний спосіб боротьби з цією алергією.

За словами алерголога-імунолога з Університету Північної Кароліни Оньїньє Івеала, цей стан відомий як синдром "альфа-гал" і виникає, коли імунна система реагує на специфічну молекулу цукру, що міститься в червоному м’ясі. Експерти зазначають, що симптоми, як правило, варіюються від легкого висипу або розладу шлунка до анафілактичного шоку.

Зазначимо, що цей синдром було описано відносно недавно, і вчені досі не до кінця розуміють його природу. Дослідники зазначають, що у міру поширення кліщів випадків синдрому "альфа-гал" стає дедалі більше. Згідно зі статистикою, лише у США за останні 15 років могли постраждати до 450 000 осіб — це свідчить про те, що синдром стає однією з найпоширеніших харчових алергій, що виникають у дорослому віці.

За словами алерголога-імунолога з Вашингтонського університету Майї Джерат, алергії часто є загадковими, однак ця — особливо незвичайна. Синдром альфа-гал не підпорядковується жодному з правил, про які мені розповідали під час навчання, коли йшлося про прояви харчової алергії. Наприклад, на відміну від інших харчових алергій, при яких реакція виникає миттєво, симптоми синдрому альфа-гал часто проявляються лише через кілька годин після вживання м’яса.

Ще один цікавий факт: ця алергія нерідко розвивається після укусу кліща. Втім, розгадку цієї таємниці приніс з іншого кінця світу імунолог Томас Платтс-Міллс з Університету Вірджинії в Шарлоттсвіллі, який, не знаючи про відкриття ван Нунена, паралельно проводив у своїй лабораторії два дослідження. У рамках одного з них його група збирала зразки крові у людей, які повідомляли про незвичайну реакцію на м’ясо. У рамках іншого — вивчала дивні реакції пацієнтів на протипухлинний препарат цетуксимаб.

Зазначимо, що цетуксимаб — препарат, призначений для зв’язування з раковими клітинами з метою блокування їх надмірно активного росту. Вперше препарат було схвалено для лікування колоректального раку у 2004 році, однак у міру розширення практики його застосування почала вимальовуватися дивна закономірність: у кожного п’ятого пацієнта спостерігалася алергічна реакція на препарат.

Як згадує Коммінс, групі Платтс-Міллса знадобилося близько півтора року, щоб знайти винуватця. Дослідники виявили, що в крові людей, у яких виникала гостра реакція на цетуксимаб, містилася велика кількість білків — антитіл класу IgE, які реагували безпосередньо на цукор під назвою "альфа-гал".

Справа в тому, що людський організм не виробляє альфа-гал, тоді як у більшості ссавців він присутній. Однак загадка полягала в тому, що препарат викликав алергічну реакцію лише у деяких людей. Чому?

Подальші дослідження показали, що у людей з алергією на м’ясо підвищений рівень антитіл класу IgE до альфа-галактози (альфа-гал). Ця алергія є незвичайною з низки причин:

існує затримка у прояві реакції;

харчові алергії зазвичай викликають білки, а не цукри;

люди з алергією, як правило, завжди реагують на подразник, але не у випадку з альфа-галактозою: у деяких реакція виникає на молочні продукти, а в інших — на продукти, що містять компоненти ссавців.

У 2023 році вчені отримали остаточні докази причетності кліщів: люди з синдромом альфа-гал більш ніж у 11 разів частіше згадували про те, що знаходили на своєму тілі кліща, порівняно з тими, у кого такої алергії не було. Втім, вчені досі не знають, чому одні види кліщів викликають алергію, а інші — ні. Ще одне відкрите питання — незвичайна затримка у прояві симптомів.

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