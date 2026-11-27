У недавньому дослідженні вчені виявили природну молекулу, яка відіграє ключову роль у збільшенні м’язової сили та спалюванні жиру.

Дослідники з Університету Лідса зробили неймовірне відкриття: команда виявила природну молекулу, яка відіграє ключову роль у збільшенні м’язової сили та поліпшенні фізичної працездатності. Ця молекула, як відомо, виробляється організмом під час фізичних вправ і може стати основою майбутніх методів лікування, спрямованих на захист м’язів від ушкоджень, пов’язаних із цукровим діабетом 2-го типу, пише Science Daily.

Ця особлива молекула відома як L-β-аміноізомасляна кислота (L-BAIBA) і необхідна для адаптації м’язів до фізичного навантаження. Дослідники також зазначають, що молекула сприяє зміцненню м’язів, підвищує їхню стійкість до втоми, а також захищає від пошкоджень і ослаблення.

Дослідження показало, що L-BAIBA є найважливішим регулятором біологічних процесів, завдяки яким м’язи стають сильнішими, змінюють свою структуру та підвищують витривалість у відповідь на тренування.

Зазначимо, що користь фізичних вправ для здоров’я добре відома науці, але вчені досі не до кінця розуміють біологічні механізми, які дозволяють організму адаптуватися до фізичних навантажень. Тепер, у новому дослідженні під керівництвом професора Лі Робертса, вчені зосередилися на вивченні того, чи можуть ці процеси підказати нові підходи до лікування хронічних захворювань, таких як цукровий діабет 2-го типу.

До речі, інтерес до цієї особливої молекули зберігається вже понад 10 років. Ще у 2024 році вчені продемонстрували, що L-BAIBA позитивно впливає на обмін речовин, допомагаючи організму спалювати жири під час фізичної активності. Наразі L-BAIBA доступна у продажу як харчова добавка.

У новому дослідженні вчені виявили ще одну важливу функцію молекули L-BAIBA. Результати вказують на те, що молекула діє як хімічний посередник, який пов’язує фізичну активність із корисними змінами в структурі та метаболізмі м’язів, допомагаючи їм адаптуватися до вимог, що до них висуваються. Вчені вважають, що в майбутньому їхнє відкриття може допомогти захистити м’язи від ушкоджень при цукровому діабеті 2-го типу.

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