Дев'ятигодинний сон може свідчити про ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань.

Для людей, які страждають на серцеві захворювання, звичка спати дев’ять і більше годин на добу може бути пов’язана з підвищеним ризиком передчасної смерті. До такого висновку дійшли автори дослідження, опублікованого в журналі PLOS One, в якому вивчався взаємозв'язок між тривалістю сну та смертністю серед дорослих. Згідно з результатами дослідження, у дорослих із вже існуючими проблемами з серцем, які сплять по 9 і більше годин на добу, ймовірність смерті протягом наступних 15 років виявилася приблизно на 50% вищою, ніж у тих, хто спить по 7–8 годин, пише New Atlas.

Американські вчені проаналізували дані Національного опитування щодо стану здоров’я населення США за 2004 рік. Особливу увагу вчені приділили понад 3000 дорослих американців, які повідомили, що у них діагностовано захворювання серця або що вони перенесли інфаркт. Під час опитування респондентів запитували, скільки годин на добу вони зазвичай сплять. Вчені розділили учасників на три групи залежно від того, скільки вони спали: 6 і менше годин, 7–8 годин, 9 годин і більше.

Автори нового дослідження порівняли ці дані з національною статистикою смертності, щоб з’ясувати, скільки людей померло до кінця 2019 року.

Виявилося, що за 15 років майже половина учасників опитування померла, причому кожен шостий випадок смерті був пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями. З урахуванням таких факторів, як вік, куріння та фізична активність, вчені з’ясували, що загальний рівень смертності від різних причин серед тих, хто спить 9 годин і більше, був на 51% вищим порівняно з тими, хто спить 7–8 годин на добу. Імовірність смерті саме від серцево-судинних захворювань у тих, хто спав довше, була вищою на 53%.

При цьому найнижчий прогнозований ризик передчасної смерті спостерігався у тих, хто спав приблизно від шести до семи годин на добу.

Варто зазначити, що Американська кардіологічна асоціація рекомендує дорослим спати від 7 до 9 годин на добу.

Автори дослідження зазначають, що отримані результати дають підстави розглядати тривалий сон скоріше як показник прихованої вразливості організму, ніж як безпосередню причину передчасної смерті.

Також слід враховувати, що це дослідження мало спостережний характер, а тому не можна точно сказати, чи існує прямий зв’язок між тривалішим сном, навіть за умови наявності серцевих захворювань, та скороченням тривалості життя.

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