Дослідник НЛО стверджує, що він виявив об’єкти, які, на його думку, свідчать про те, що на Марсі існували розумні інопланетяни.

NASA досі шукає сліди можливого позаземного мікробіологічного життя на Марсі. Водночас один із дослідників НЛО стверджує, що на Марсі є сліди давно зниклої позаземної цивілізації, пише Daily Mail.

Дослідник НЛО Скотт Уорінг вже близько десяти років займається пошуком незвичайних об’єктів на фотографіях марсоходів NASA. Хоча NASA заявляє, що жодних очевидних ознак існування позаземного життя на Марсі виявлено не було, Уорінг так не вважає.

Ділянка поверхні Марса, розташована в дельті стародавньої річки всередині кратера "Езеро" Фото: NASA

Він показав фотографію марсіанського ландшафту, зроблену марсоходом Perseverance. На ній видно ділянку поверхні Марса, розташовану в дельті стародавньої річки всередині кратера "Озеро". Уорінг заявив, що на цій фотографії можна побачити "докази" існування стародавньої інопланетної цивілізації на Марсі.

Уорінг зазначає, що на задньому плані фотографії можна розгледіти якийсь об"єкт, що нагадує будинок, де добре видно дверний отвір заввишки близько двох метрів Фото: NASA

Наприклад, Уорінг зазначає, що на задньому плані фотографії можна розгледіти якийсь об’єкт, що нагадує будинок, у якому добре видно дверний отвір заввишки близько двох метрів.

Поруч із цими об’єктами, за словами Воринга, лежить повалена статуя зеленувато-блакитного кольору, схожа на інопланетне божество. Уорінг вказує на колір ймовірної статуї. Він заявляє, що ніщо навколо не має подібного забарвлення, а тому ця "статуя" різко виділяється на тлі навколишнього ландшафту.

Уорінг побачив на фотографії предмети, які він вважає інструментами, кістками та скульптурами, розкиданими по поверхні Марса Фото: NASA

Також Уорінг побачив на фотографії предмети, які він вважає інструментами, кістками та скульптурами, розкиданими по поверхні Марса.

"Якби це був лише один об’єкт, можна було б списати все на незвичайний збіг. Але виявлення цілого десятка ознак розумного життя — це вже зовсім інша справа", — заявив дослідник НЛО.

Він задається питанням, чому марсохід Perseverance не наблизився до дивних об’єктів, і припустив, що NASA, можливо, вже дослідила їх, але приховує результати.

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