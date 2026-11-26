Исследователь НЛО утверждает, что он обнаружил объекты, указывающие, по его мнению, на то, что на Марсе существовали разумные инопланетяне.

NASA все еще ищет следы потенциальной микробной внеземной жизни на Марсе. В то же время один из исследователей НЛО утверждает, что на Марсе есть следы давно исчезнувшей внеземной цивилизации, пишет Daily Mail.

Исследователь НЛО Скотт Уоринг занимается поиском необычных объектов на фотографиях марсоходов NASA уже около десяти лет. Хотя NASA заявляет, что никаких явных признаков существования внеземной жизни на Марсе обнаружено не было, Уоринг так не считает.

Участок поверхности Марса, расположенный в дельте древней реки внутри кратера Езеро Фото: NASA

Он показал фотографию марсианского ландшафта, сделанную марсоходом Perseverance. Там виден участок поверхности Марса, расположенный в дельте древней реки внутри кратера Езеро. Уоринг заявил, что на этой фотографии можно увидеть "доказательства" существования древней инопланетной цивилизации на Марсе.

Уоринг указывает на то, что в глубине фотографии можно увидеть некий объект, напоминающий дом, где хорошо виден дверной проем высотой около двух метров Фото: NASA

Например, Уоринг указывает на то, что в глубине фотографии можно увидеть некий объект, напоминающий дом, где хорошо виден дверной проем высотой около двух метров.

Рядом с этим объектов, по словам Уоринга, лежит упавшая статуя зеленовато-голубого цвета, похожая на инопланетное божество. Уоринг указывает на цвет предполагаемой статуи. Он заявляет, что ничто вокруг не имеет подобной окраски, а потому эта "статуя" резко выделяется на фоне окружающего ландшафта.

Уоринг увидел на фотографии предметы, которые он считает инструментами, костями и скульптурами, разбросанными по поверхности Марса Фото: NASA

Также Уоринг увидел на фотографии предметы, которые он считает инструментами, костями и скульптурами, разбросанными по поверхности Марса.

"Если бы это был всего один объект, можно было бы списать все на необычное совпадение. Но обнаружение целого десятка признаков разумной жизни — это уже совсем другое дело", — заявил исследователь НЛО.

Он задается вопросом, почему марсоход Perseverance не приблизился к странным объектам, и предположил, что NASA, возможно, уже исследовало их, но скрывает результаты.

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