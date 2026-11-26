Космический аппарат Hera впервые показал результат столкновения аппарата DART c астероидом шириной 150 метров, которое произошло 4 года назад.

Космический аппарат Hera впервые сделал снимки астероида Диморф с близкого расстояния после того, как произошло столкновение на расстоянии 194 миллиона километров от нас еще в 2022 году. Оказалось, что в результате удара в нем образовался кратер размером со стадион, а также появилось облако камней. Полученные фотографии имеют большое значение для разработки стратегии защиты Земли от опасных космических камней, сообщает Европейское космическое агентство.

Космический аппарат Hera впервые сделал снимки астероида Диморф с близкого расстояния

Космический аппарат NASA DART вошел в историю 26 сентября 2022 года, когда он врезался в астероид Диморф шириной около 150 метров, который вращается вокруг астероида Дидим шириной около 730 метров.

Космический аппарат NASA DART вошел в историю 26 сентября 2022 года, когда он врезался в астероид Диморф

Ученые хотели проверить, можно ли с помощью подобного столкновения изменить траекторию движения любого опасного для Земли астероида. Воскрес после завершения миссии DART ученые выяснили, что орбитальный период Диморфа вокруг Дидима сократился на целых 33 минуты. Значит технология работает.

Европейское космическое агентство запустило в октябре 2024 года аппарат Hera, чтобы тот детально изучил последствия удара DART по астероиду Диморф.

Астреоиды Диморф (слева) и Дидим. Первые фотографии, сделанные с близкого расстояния, показали, что удар сплющил одну из сторон Диморфа. Также, как заявили ученые, к их удивлению на измененной стороне астероида появился огромный кратер размером со стадион, который простирается на всю ширину космического камня Фото: ESA

Первые фотографии, сделанные с близкого расстояния, показали, что удар сплющил одну из сторон Диморфа. Также, как заявили ученые, к их удивлению на измененной стороне астероида появился огромный кратер размером со стадион, который простирается на всю ширину космического камня. Также выяснилось, что после удара Диморф начал хаотично вращаться вокруг Дидима.

Еще одним большим сюрпризом для ученых стало то, что оба астероида, как оказалось, окружены сотнями камней размером в несколько метров, которые вращаются вокруг Диморфа и Дидима.

Пока что космический аппарат Hera поддерживает стабильное расстояние от астероидов – 30 км. Вскоре он приблизится к астероидам на расстояние около 13 километров, что позволит получить еще более детальные фотографии астероидов. После этого Hera выпустит два маленьких зонда размером с обувную коробку, которые смогут подойти к астероидам еще ближе.

Зонд Juventas изучит внутреннюю структуру Диморфа, а затем попытается совершить посадку на астероид, чтобы измерить его гравитацию. Зонд Milani будет изучать состав Диморфа и Дидима, а также состав камней и пыли, которые вращаются вокруг них.

Совместное исследование двух зондов и аппаратов Hera поможет определить массу астероида Диморф. Эта информация в сочетании с данными об изменении движения космического камня поможет разработать будущие миссии по отклонению опасных для Земли астероидов.

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