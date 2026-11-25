Новое исследование дает однозначный ответ на вопрос о том, что лучше выбрать для того, чтобы можно было жить дольше.

Правильное питание и регулярные физические нагрузки по праву считаются двумя главными факторами здорового образа жизни. Но что из них важнее для продления жизни? Ответ американских ученых, полученный в ходе масштабного исследования, может вас удивить. Результаты исследования опубликованы в журнале Mayo Clinic Proceedings, пишет ScienceAlert.

Ученые проанализировали десятки научных исследований, оценивающих взаимосвязь между качеством питания, физической активностью и риском преждевременной смерти от всех причин.

По словам авторов исследования, хотя здоровое питание действительно помогает снизить риск преждевременной смерти, большее влияние на продолжительность жизни оказывает все же физическая активность. Исследование показывает, что отсутствие физической активности намного сильнее связано с риском преждевременной смерти, чем не совсем здоровое питание.

По словам ученых, риск преждевременной смерти у людей, которые питаются сильно переработанными продуктами, сладостями, сладкими напитками и жареной пищей увеличивается в диапазоне от 3% до 20%. Но риск преждевременной смерти от всех причин увеличивается в диапазоне от 46% до 163% у тех людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и не занимаются физическими упражнениями.

В ходе исследования ученые выяснили, что риск преждевременной смерти снижается в диапазоне от 4% до 23% у людей, которые питаются здоровой пищей, по сравнению с теми, кто этого не делает.

По словам авторов исследования, хотя здоровое питание действительно помогает снизить риск преждевременной смерти, большее влияние на продолжительность жизни оказывает все же физическая активность Фото: Freepik

В то же время риск преждевременной смерти снижается в диапазоне от 45% до 67% у людей, которые совершают в среднем 11 000–16 000 шагов (примерно 7- 11 км) в день по сравнению с теми, кто делает 2 000–5 000 шагов (примерно 1,4 – 3,5 км).

Ученые пришли к выводу, что даже небольшое увеличение объема физических нагрузок может значительно снизить риск преждевременной смерти. Например, если люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, начнут каждый день совершать около 2000 шагов в день, то это может снизить риск преждевременной смерти на 25% — 50%. Любая иная физическая активность, на которую можно выделить 5–10 минут в день, может привести к снижению риска преждевременной смерти на 30% – 42%.

Но ученые подчеркивают, что результаты масштабного исследования имеют наблюдательный характер. Это значит, что нельзя однозначно сказать, что именно физическая активность является прямой причиной снижения риска преждевременной смерти и увеличения срока жизни. Также ученые говорят, что результаты исследования не означают, что можно полностью отказаться от здорового питания и уделять внимание только физическим нагрузкам в надежде продлить свою жизнь.

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