На подводной горе в Атлантическом океане скрывались неизвестные виды микроскопических животных, способных выжить даже в космосе.

Тихоходки — микроскопические восьминогие существа, которые могут выжить в самых экстремальных условиях. В донных отложениях на подводной горе в восточной части Атлантического океана ученые обнаружили два ранее неизвестных вида тихоходок. Это бронированные тихоходки, имеющие очень странные анатомические особенности. Результаты исследования опубликованы в журнале ZooKeys, пишет Gizmodo.

Тихоходки могут выжить в условиях, в которых не может выжить практически ни один другой живой организм. Эти существа могут впадать в состояние, напоминающее смерть. Они сворачиваются в клубок, избавляются почти от всей воды в организме и таким образом могут десятилетиями выживать при очень низких или очень высоких температурах, под влиянием мощной радиации и даже в условиях вакуума космоса. Тихоходки живут как на суше, так и в морской среде. Сейчас известно почти 1550 видов этих микроскопических существ.

Тихоходка Megastygarctides hekatae Фото: Gizmodo

В образцах донных отложений, взятых на подводной горе недалеко от островов Кабо-Верде, возле Африки, ученые обнаружили разнообразное сообщество тихоходок. Среди пары сотен особей ученые обнаружили как известные вида, так и два новых вида морских тихоходок, которые относятся к так называемой бронированной группе этих существ. Для характерно наличие особых пластин и панцирных структур. Оказалось, что оба вида обладают уникальными анатомическим особенностями.

Представители вида Megastygarctides hekatae имеют длину примерно 0,0193 см и покрыты тремя основными и тремя дополнительными рядами пластин. Удивительной особенностью этих существ являются половые шипы — короткие полые выросты с крошечными крючками, соединенные с органами репродуктивной системы.

Представители вида Parastygarctus potercha имеют длину примерно 0,0069 см. Эти существа сохраняют во взрослом возрасте некоторые черты, свойственные молодым особям. Тело этого вида разделено на несколько пластин, а по бокам и в задней части расположены пары острых шиповидных выростов.

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