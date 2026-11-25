На підводній горі в Атлантичному океані ховалися невідомі види мікроскопічних тварин, здатних вижити навіть у космосі.

Тихоходки — мікроскопічні восьминогі істоти, які здатні виживати в найекстремальніших умовах. У донних відкладах на підводній горі у східній частині Атлантичного океану вчені виявили два раніше невідомі види тихоходок. Це броньовані тихоходки, що мають дуже дивні анатомічні особливості. Результати дослідження опубліковано в журналі ZooKeys, пише Gizmodo.

Тихоходки можуть вижити в умовах, у яких не може вижити практично жоден інший живий організм. Ці істоти можуть впадати у стан, що нагадує смерть. Вони згортаються в клубок, позбавляються майже всієї води в організмі і таким чином можуть десятиліттями виживати при дуже низьких або дуже високих температурах, під впливом потужної радіації і навіть в умовах вакууму космосу. Тихоходки живуть як на суші, так і в морському середовищі. Наразі відомо майже 1550 видів цих мікроскопічних істот.

Тихоходка Megastygarctides hekatae Фото: Gizmodo

У зразках донних відкладень, взятих на підводній горі неподалік від островів Кабо-Верде, біля Африки, вчені виявили різноманітне угруповання тихоходок. Серед кількох сотень особин вчені виявили як відомі види, так і два нових види морських тихоходок, які належать до так званої броньованої групи цих істот. Для них характерна наявність особливих пластин і панцирних структур. Виявилося, що обидва види мають унікальні анатомічні особливості.

Представники виду Megastygarctides hekatae мають довжину приблизно 0,0193 см і вкриті трьома основними та трьома додатковими рядами пластин. Дивовижною особливістю цих істот є статеві шипи — короткі порожнисті вирости з крихітними гачками, з'єднані з органами репродуктивної системи.

Представники виду Parastygarctus potercha мають довжину приблизно 0,0069 см. Ці істоти зберігають у дорослому віці деякі риси, властиві молодим особинам. Тіло цього виду поділене на кілька пластин, а з боків і в задній частині розташовані пари гострих шипоподібних виростів.

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