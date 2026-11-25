Вчені вважають, що на самому початку історії космосу могли з’явитися крихітні чорні діри. Вони можуть поглинати зірки, перебуваючи всередині них.

Первинні чорні діри є гіпотетичними об’єктами. Їх ще ніхто не бачив, адже вони мають крихітні розміри. Але вчені з’ясували, як саме їх можна виявити. Чорні діри розміром з атом можуть поглинати зірки зсередини, що може призводити до вибуху цих зірок. Якщо вдасться виявити первинні чорні діри, то, можливо, вчені нарешті зрозуміють природу темної матерії. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише New Scientist.

Більшу частину маси Всесвіту становить темна матерія, яку можна виявити лише завдяки її гравітаційному впливу на об’єкти, що складаються з видимої матерії: планети, зірки, галактики. Склад темної матерії невідомий. Одна з гіпотез припускає, що вона може складатися з первинних чорних дір.

Існує гіпотеза, що незабаром після Великого вибуху, в результаті якого виникло наше Всесвіт (13,8 мільярдів років тому), квантові флуктуації могли призвести до утворення крихітних первинних чорних дір. Розрахунки показують, що їхній розмір коливається в діапазоні від розміру атома до піщинки, але їхня маса становить від маси астероїда до маси Місяця.

Первинні чорні діри є гіпотетичними об"єктами. Їх ще ніхто не бачив, адже вони мають крихітні розміри Фото: ScienceAlert

Ніхто не знає, чи існують первинні чорні діри, і незрозуміло, як їх взагалі можна виявити, якщо вони все-таки існують. Вчені знайшли рішення: потрібно з’ясувати, як ці чорні діри можуть взаємодіяти з іншими об’єктами.

Автори дослідження створили модель, яка продемонструвала, що станеться, якщо всередину зірки, схожої на Сонце, потрапить крихітна чорна діра в результаті гравітаційного захоплення. Моделювання показало два варіанти розвитку подій, хоча в обох випадках крихітна чорна діра падає в центр зірки й поглинає навколишню плазму.

Якщо зірка обертається навколо своєї осі не надто швидко, то чорна діра повільно поглинає зірку зсередини протягом тривалого часу. Зрештою зірка зникає.

Якщо ж зірка швидко обертається навколо своєї осі, то навколо крихітної чорної діри починає формуватися диск. Вже через кілька секунд магнітне поле цього диска створює потужні потоки речовини та два величезні плазмові струмені, які розривають зірку на частини. Тобто зірка вибухає.

Якщо вдасться виявити такий вибух, то можна буде дізнатися про існування первинних чорних дір. Але вченим ще потрібно з’ясувати, як саме мають виглядати подібні вибухи зірок і як відрізнити їх від інших типів зоряних вибухів.

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