Ученые считают, что в самом начале истории космоса могли появиться крошечные черные дыры. Они могут поглощать звезды, находясь у них внутри.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами. Их никто еще не видел, ведь они имеют крошечный размер. Но ученые выяснили, как именно их можно обнаружить. Черные дыры размером с атом могут поглощать звезды изнутри, что может приводить к взрыву этих звезд. Если удастся обнаружить первичные черные дыры, то, возможно, ученые наконец-то поймут природу темной материи. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет New Scientist.

Большую часть массы Вселенной составляет темная материя, которая видна лишь благодаря своему гравитационному влиянию на объекты, состоящие из видимой материи: планеты, звезды, галактики. Состав темной материи неизвестен. Одна из гипотез предполагает, что она может состоять из первичных черных дыр.

Существует гипотеза, что вскоре после Большого взрыва, в результате которого возникла наша Вселенная (13,8 миллиардов лет назад) квантовые флуктуации могли привести к образованию крошечных первичных черных дыр. Расчеты предполагают, что их размер колеблется в диапазоне от размера атома до песчинки, но они имеют массу в диапазоне от массы астероида до массы Луны.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами. Их никто еще не видел, ведь они имеют крошечный размер Фото: ScienceAlert

Никто не знает, существуют ли первичные черные дыры и непонятно, как их вообще можно обнаружить, если они все же существуют. Ученые нашли решение: нужно понять, как эти черные дыры могут взаимодействовать взаимодействие с другими объектами.

Авторы исследования создали моделирование, которое показало, что произойдет, если внутрь звезды, похожей на Солнце, попадет крошечная черная дыра в результате гравитационного захвата. Моделирование показало два варианта развития событий, хотя в обоих случаях крошечная черная дыра падает в центр звезды и поглощает окружающую плазму.

Если звезда вращается вокруг своей оси не слишком быстро, то черная дыра медленно поглощает звезду изнутри в течение длительного времени. В конечном итоге звезда исчезает.

Если же звезда вращается быстро вокруг своей оси, то вокруг крошечной черной дыры начинает формироваться диск. Спустя всего несколько секунд магнитное поле этого диска создает мощные потоки вещества и две огромные плазменные струи, которые разрывают звезду на части. То есть звезда взрывается.

Если удастся обнаружить такой взрыв, то можно будет узнать о существовании первичных черных дыр. Но ученым еще нужно понять, как именно должны выглядеть подобные взрывы звезд и как отличить от других типов звездных взрывов.

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