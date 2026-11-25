Заклинание, направленное против хаоса и зла, использовали также для того чтобы бороться с врагами, ядами и плохой погодой.

Археологи выяснили, что, одно из известных древнеегипетских проклятий, которое было направлено против бога зла, тьмы и хаоса Апофиса, более древнее, чем считалось и применялось чаще, чем предполагали ученые. Новые данные о "ритуале Апофиса" археологи получили после изучения 40 обгоревших фрагментов папируса, которые были обнаружены в мусорной куче возрастом 3400 лет. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Egyptian Language and Antiquities, пишет Popular Science.

Ранее ученые имели представление о "ритуале Апофиса" только благодаря ритуальному документу, созданному в Древнем Египте в конце IV века до н. э. Согласно этому источнику, древнеегипетские жрецы изначально создали заклинание, чтобы помочь богу солнца Ра в борьбе с богом тьмы хаоса – Апофисом. Позже это заклинание жрецы стали использовать для проклятия врагов фараона, а также для защиты от ядов и плохой погоды.

Заклинание, направленное против хаоса и зла, использовали также для того чтобы бороться с врагами, ядами и плохой погодой Фото: Popular Science

Ученые считали, что только жрецы проводили "ритуал Апофиса". Но анализ 40 фрагментов обгоревшего папируса, найденных в руинах храмов в Фивах, показал, что это заклинание использовали и обычные люди. Дальнейший анализ фрагментов папируса подтвердил, что подобные обряды были широко распространены в Древнем Египте.

Ученые считали, что только жрецы проводили "ритуал Апофиса". Но анализ 40 фрагментов обгоревшего папируса, найденных в руинах храмов в Фивах, показал, что это заклинание использовали и обычные люди Фото: Popular Science

Археологи пришли к выводу, что неграмотные люди обращались к тем, кто умел писать, даже если этот человек не был жрецом, и просили их помочь провести "ритуал Апофиса", чтобы защитить себя от зла, но также и наслать проклятие на врагов.

Также ученые выяснили, что на самом деле данный ритуал был неотъемлемой частью древнеегипетской культуры на 1000 лет раньше, то есть он не появился в IV веке до н. э.

Археологов удивило то, что фрагменты папируса смогли сохраниться и через 3400 лет. Дело в том, что для того, чтобы наложить проклятие нужно было сжечь папирус с заклинанием. Но перед этим папирус топтали и протыкали ножом. Все эти действия были необходимы для того, чтобы заклинание сработало, говорят ученые.

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