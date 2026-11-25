Оказывается, с возрастом мозг в буквальном смысле может лишить нас желания двигаться больше.

Ученые обнаружили, что отключение небольшой группы клеток в мозге стареющих мышей заставляет животных двигаться быстрее и преодолевать большие расстояния. Это исследование помогает лучше понять физиологические барьеры, которые мешают сохранять мотивацию к физической активности на протяжении всей жизни у людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolism, пишет New Atlas.

В рамках эксперимента ученые наблюдали за повседневной активностью 72 добровольцев. Выяснилось, что люди в возрасте от 50 до 70 лет передвигались более медленно и преодолевают меньшие расстояния за день, чем участники в возрасте от 17 до 30 лет.

Подобная картина наблюдалась и во время эксперимента с мышами. Пожилые грызуны меньше двигались, чем их молодые сородичи, хотя условия и возможности для передвижения были одинаковыми.

Ученые выяснили, что области среднего мозга мышей с возрастом повышается активность клеток, которые вырабатывают серотонин. Стимуляция этих клеток молодых мышей привела к тому, что они также стали меньше двигаться.

Во время другого эксперимента ученые блокировали рецептор серотонина 5-HT2C и в результате пожилые мыши стали чаще двигаться и перемещаться на большие расстояния.

Дальнейшее изучение этого рецептора позволило локализовать область мозга, где находятся нейроны, создающие дофамин. В этой зоне серотонин активирует соседние клетки, которые подавляют работу дофамина.

"Представьте систему управления движениями в мозге как велосипед. Дофамин помогает крутить педали, стимулируя желание двигаться, а серотонин, напротив, работает как тормоз. С возрастом этот тормоз включается все чаще и замедляет желание двигаться", — говорят ученые.

После того, как ученые убрали "тормоз" в мозге пожилых мышей, они стали не только больше двигаться, но у них также уменьшились жировые отложения и увеличилась мышечная масса.

Еще стоит точно выяснить, работает ли этот "тормоз" таким же образом и в мозге человека. И все же данные исследования позволяют предположить, что по крайней мере часть того, что в старости выглядит как утрата физических возможностей, может быть следствием работы "тормоза" в нашем мозге.

Сейчас ученые считают, что, чем больше шагов день совершают люди, тем меньше вероятность появления риска преждевременной смерти. У людей в возрасте 60 лет и старше этот эффект становится наиболее выраженным при достижении показателя от 6000 до 8000 шагов в день.

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