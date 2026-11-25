Вернувшись домой после операции на мозге, мужчина заметил странное явление. Чужие черты начали появляться на лицах людей, на которых он смотрел в данный момент. Этот “обмен” чертами затронул даже его кошку по кличке Луна.

“Сразу после возвращения из больницы мне стало казаться, что в чертах лица моей матери и сестры проглядывает моя кошка. Это было одно из первых, что я заметил. А кошка, в свою очередь, стала напоминать мне людей. Глядя на кошку, а затем на другого человека, я мог увидеть её огромные глаза на его лице”, - говорит 29-летний учитель, который попросил называть его Карлом, чтобы сохранить анонимность.

Случай Карла был описан в научном журнале Cortex. Состояние, при котором отголоски ранее увиденного образа возникают в новом контексте, называется палинопсией. Поскольку эти “отголоски” накладываются на лица, они искажают их восприятие — такое явление известно как прозопометаморфопсия. Это исследование дает ключ к пониманию того, как мозг воспринимает лица — как в нормальных, так и в необычных условиях.

“Его система обработки информации о лицах нарушена, причем весьма специфическим образом. По причинам, которые нам пока не ясны, образы из памяти извлекаются и "накладываются" на лицо, которое он видит в данный момент”, - говорит нейробиолог из Дартмутского колледжа Брэд Дюшейн.

Дюшен и его коллеги проанализировали опыт Карла: ему показывали изображения лиц и просили описать увиденное. Выяснилось, что он постоянно наблюдает искажения в области глаз — например, изменения их формы, а также искажения теней и даже текстуры кожи. В ходе совместной работы Дюшен и Карл использовали генераторы изображений на базе искусственного интеллекта, чтобы воссоздать то, что видел Карл — в частности, случай, когда человеческие лица “замещались” чертами кошки.

Опыт Карла дает ключ к пониманию того, как зрительная система обнаруживает и интерпретирует черты лица. Существует теория, согласно которой человек воспринимает лицо целостно — как единый объект. Случай Карла демонстрирует границы этой теории, поскольку наблюдаемые им искажения затрагивают конкретную область — глаза.

Карл также отмечает, что его преследуют “эхо” окружающей обстановки. Например, если он побывал в месте, где дороги были полны выбоин, визуальные отголоски этих ям могут возникнуть на совершенно другой, новой дороге. То же самое происходит и с формами: очертания квадратных коридоров или лестничных пролетов могут проявиться в совершенно иных пространствах.

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