Повернувшись додому після операції на мозку, чоловік помітив дивне явище. Чужі риси обличчя почали з’являтися на обличчях людей, на яких він дивився в той момент. Цей "обмін" рисами обличчя торкнувся навіть його кішки на ім’я Луна.

"Відразу після повернення з лікарні мені почало здаватися, що в рисах обличчя моєї матері та сестри проглядається моя кішка. Це було одне з перших, що я помітив. А кішка, у свою чергу, почала нагадувати мені людей. Дивлячись на кішку, а потім на іншу людину, я міг побачити її величезні очі на її обличчі", — каже 29-річний вчитель, який попросив називати його Карлом, щоб зберегти анонімність.

Випадок Карла було описано в науковому журналі Cortex. Стан, за якого відгомони раніше побаченого образу виникають у новому контексті, називається палінопсією. Оскільки ці "відгомони" накладаються на обличчя, вони спотворюють їхнє сприйняття — таке явище відоме як прозопометаморфопсія. Це дослідження дає ключ до розуміння того, як мозок сприймає обличчя — як у нормальних, так і в незвичайних умовах.

"Його система обробки інформації про обличчя порушена, причому досить специфічним чином. З причин, які нам поки що не зрозумілі, образи з пам’яті витягуються й "накладаються" на обличчя, яке він бачить у цей момент", — каже нейробіолог із Дартмутського коледжу Бред Дюшейн.

Дюшен та його колеги проаналізували досвід Карла: йому показували зображення облич і просили описати побачене. З’ясувалося, що він постійно помічає спотворення в області очей — наприклад, зміни їхньої форми, а також спотворення тіней і навіть текстури шкіри. У ході спільної роботи Дюшен і Карл використовували генератори зображень на основі штучного інтелекту, щоб відтворити те, що бачив Карл — зокрема, випадок, коли людські обличчя "замінювалися" рисами кішки.

Дослід Карла дає ключ до розуміння того, як зорова система розпізнає та інтерпретує риси обличчя. Існує теорія, згідно з якою людина сприймає обличчя цілісно — як єдиний об’єкт. Випадок Карла демонструє обмеження цієї теорії, оскільки спостережувані ним спотворення стосуються конкретної області — очей.

Карл також зазначає, що його переслідують "відлуння" навколишнього оточення. Наприклад, якщо він побував у місці, де дороги були вкриті вибоїнами, візуальні відлуння цих ям можуть з’явитися на зовсім іншій, новій дорозі. Те саме відбувається й із формами: обриси квадратних коридорів або сходових прольотів можуть проявитися в зовсім інших просторах.

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