Новое открытие ставит под сомнение представления ученых о том, как в будущем погибнет Солнце.

Солнце умрет через несколько миллиардов лет. Оно не взорвется сверхновой, но смерть нашей звезды не пройдет незаметно. Новые данные, полученные с помощью радиотелескопа ALMA, показывают, что процесс гибели таких звезд может происходить совсем не так, как предполагали ученые. Авторы исследования говорят, что им впервые удалось запечатлеть "последнее ядерное сердцебиение" умирающей звезды, похожей на Солнце. Результаты исследования опубликованы The Astrophysical Journal, пишет Space.

Такие звезды, как Солнце, умирают, когда их ядрах заканчивается водород. Термоядерная реакция превращения водорода в гелий прекращается, и звезда сжимается. Пока ядро ​​звезды сжимается, превращаясь в белый карлик, ее внешние слои, где еще продолжается термоядерный синтез гелия из водорода, начинают расширяться. Наступает короткая, по космическим меркам, фаза в жизни звезды под названием красный гигант. Со временем эти внешние слои звезды рассеиваются в пространстве, оставляя после себя белый карлик, окруженный планетарной туманностью.

Планетарная туманность вокруг звезды IRAS 06530-0213 Фото: ALMA

На стадии красного гиганта, когда ядро ​​звезды оказывается окружено слоями водорода и гелия, в них время от времени происходят вспышки термоядерной ядерной активности: тепловые импульсы. Во время таких событий вещество звезды выбрасывается в космос.

Чтобы лучше изучить этот этап звездной эволюции, астрономы направили радиотелескоп телескоп ALMA на звезду IRAS 06530-0213, расположенную примерно в 12 000 световых лет от нас. Они обнаружили гигантское газовое кольцо, оставшееся от последней термоядерной вспышки звезды. Это кольцо окружает формирующуюся планетарную туманность, имеющую форму песочных часов.

Ученые обнаружили гигантское газовое кольцо, оставшееся от последней термоядерной вспышки звезды Фото: ALMA

Ученые выяснили, что газовая оболочка вокруг звезды IRAS 06530-0213 имеет диаметр около половины светового года и появилась примерно 6500 лет назад. Это первое прямое свидетельство последнего теплового импульса, перед тем, как звезда похожая на Солнце вступит в финальную фазу своей жизни.

Планетарная туманность в форме песочных часов начала формироваться около 700 лет назад. Это означает, что стадия красного гиганта для IRAS 06530-0213 завершилась совсем недавно по космическим меркам.

Неожиданностью для ученых стало обнаружение вокруг звезды IRAS 06530-0213 большой концентрации тяжелых изотопов таких химических элементов, как углерод, кислород и азот. Это не согласуется с существующими моделями того, как подобные звезды синтезируют химические элементы и распределяют их в окружающем пространстве на финальной стадии жизни.

Исследование IRAS 06530-0213 показало, что процесс гибели таких звезд может происходить совсем не так, как предполагали ученые.

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