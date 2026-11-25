Нове відкриття ставить під сумнів уявлення вчених про те, як у майбутньому загине Сонце.

Сонце загине через кілька мільярдів років. Воно не вибухне як наднова, але смерть нашої зірки не пройде непомітно. Нові дані, отримані за допомогою радіотелескопа ALMA, показують, що процес загибелі таких зірок може відбуватися зовсім не так, як припускали вчені. Автори дослідження зазначають, що їм вперше вдалося зафіксувати "останнє ядерне серцебиття" вмираючої зірки, схожої на Сонце. Результати дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal, пише Space.

Такі зірки, як Сонце, вмирають, коли в їхніх ядрах вичерпується водень. Термоядерна реакція перетворення водню на гелій припиняється, і зірка стискається. Поки ядро зірки стискається, перетворюючись на білий карлик, її зовнішні шари, де ще триває термоядерний синтез гелію з водню, починають розширюватися. Настає коротка, за космічними мірками, фаза в житті зірки під назвою червоний гігант. Згодом ці зовнішні шари зірки розсіюються в просторі, залишаючи після себе білий карлик, оточений планетарною туманністю.

Планетарна туманність навколо зірки IRAS 06530-0213 Фото: ALMA

На стадії червоного гіганта, коли ядро зірки опиняється оточеним шарами водню та гелію, у них час від часу відбуваються спалахи термоядерної активності: теплові імпульси. Під час таких подій речовина зірки викидається у космос.

Щоб краще дослідити цей етап зоряної еволюції, астрономи спрямували радіотелескоп ALMA на зірку IRAS 06530-0213, розташовану приблизно за 12 000 світлових років від нас. Вони виявили гігантське газове кільце, що залишилося від останнього термоядерного спалаху зірки. Це кільце оточує планетарну туманність, що формується, яка має форму пісочного годинника.

Вчені виявили гігантське газове кільце, що залишилося від останнього термоядерного спалаху зірки Фото: ALMA

Вчені з’ясували, що газова оболонка навколо зірки IRAS 06530-0213 має діаметр близько половини світлового року і з’явилася приблизно 6500 років тому. Це перше пряме свідчення останнього теплового імпульсу перед тим, як зірка, схожа на Сонце, увійде у фінальну фазу свого життя.

Планетарна туманність у формі пісочного годинника почала формуватися близько 700 років тому. Це означає, що стадія червоного гіганта для IRAS 06530-0213 завершилася зовсім недавно за космічними мірками.

Несподіванкою для вчених стало виявлення навколо зірки IRAS 06530-0213 значної концентрації важких ізотопів таких хімічних елементів, як вуглець, кисень та азот. Це не узгоджується з існуючими моделями того, як подібні зірки синтезують хімічні елементи та розподіляють їх у навколишньому просторі на завершальній стадії життя.

Дослідження IRAS 06530-0213 показало, що процес загибелі таких зірок може відбуватися зовсім не так, як припускали вчені.

Інші новини науки