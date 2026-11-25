Виявляється, з віком мозок у буквальному сенсі може позбавити нас бажання більше рухатися.

Вчені виявили, що вимкнення невеликої групи клітин у мозку старіючих мишей змушує тварин рухатися швидше та долати більші відстані. Це дослідження допомагає краще зрозуміти фізіологічні бар'єри, які заважають людям зберігати мотивацію до фізичної активності протягом усього життя. Результати дослідження опубліковано в журналі Metabolism, пише New Atlas.

У рамках експерименту вчені спостерігали за повсякденною активністю 72 добровольців. З'ясувалося, що люди віком від 50 до 70 років пересувалися повільніше і долали менші відстані за день, ніж учасники віком від 17 до 30 років.

Подібна картина спостерігалася й під час експерименту з мишами. Літні гризуни рухалися менше, ніж їхні молоді родичі, хоча умови та можливості для пересування були однаковими.

Вчені з’ясували, що в ділянках середнього мозку мишей із віком підвищується активність клітин, які виробляють серотонін. Стимуляція цих клітин у молодих мишей призвела до того, що вони також стали менше рухатися.

Під час іншого експерименту вчені заблокували рецептор серотоніну 5-HT2C, і в результаті літні миші почали частіше рухатися та долати більші відстані.

Подальше дослідження цього рецептора дозволило визначити ділянку мозку, де розташовані нейрони, що виробляють дофамін. У цій зоні серотонін активує сусідні клітини, які пригнічують дію дофаміну.

"Уявіть собі систему управління рухами в мозку як велосипед. Дофамін допомагає крутити педалі, стимулюючи бажання рухатися, а серотонін, навпаки, діє як гальмо. З віком це гальмо спрацьовує дедалі частіше й уповільнює бажання рухатися", — кажуть вчені.

Після того, як вчені усунули "гальмо" у мозку літніх мишей, ті не лише стали більше рухатися, а й зменшилися їхні жирові відкладення та збільшилася м’язова маса.

Ще варто точно з’ясувати, чи діє цей "гальмо" таким самим чином і в мозку людини. І все ж дані досліджень дають підстави припустити, що принаймні частина того, що в старості виглядає як втрата фізичних можливостей, може бути наслідком дії "гальма" у нашому мозку.

Наразі вчені вважають, що чим більше кроків на день роблять люди, тим менша ймовірність виникнення ризику передчасної смерті. У людей віком 60 років і старше цей ефект стає найбільш вираженим при досягненні показника від 6000 до 8000 кроків на день.

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