Заклинання, спрямоване проти хаосу та зла, використовували також для боротьби з ворогами, отрутами та негодою.

Археологи з’ясували, що одне з відомих давньоєгипетських проклять, яке було спрямовано проти бога зла, темряви та хаосу Апофіса, є давнішим, ніж вважалося, і застосовувалося частіше, ніж припускали вчені. Нові дані про "ритуал Апофіса" археологи отримали після вивчення 40 обгорілих фрагментів папірусу, які були виявлені у сміттєвій купі віком 3400 років. Результати дослідження опубліковано в Journal of the Egyptian Language and Antiquities, пише Popular Science.

Раніше вчені мали уявлення про "ритуал Апофіса" лише завдяки ритуальному документу, створеному в Стародавньому Єгипті наприкінці IV століття до н. е. Згідно з цим джерелом, давньоєгипетські жерці спочатку створили заклинання, щоб допомогти богу сонця Ра в боротьбі з богом темряви та хаосу — Апофісом. Пізніше це заклинання жерці почали використовувати для прокляття ворогів фараона, а також для захисту від отрут і негоди.

Заклинання, спрямоване проти хаосу та зла, використовували також для боротьби з ворогами, отрутами та негодою Фото: Popular Science

Вчені вважали, що "ритуал Апофіса" проводили лише жерці. Однак аналіз 40 фрагментів обгорілого папірусу, знайдених у руїнах храмів у Фівах, показав, що це заклинання використовували й звичайні люди. Подальший аналіз фрагментів папірусу підтвердив, що подібні обряди були широко поширені в Стародавньому Єгипті.

Вчені вважали, що "ритуал Апофіса" проводили лише жерці. Однак аналіз 40 фрагментів обгорілого папірусу, знайдених у руїнах храмів у Фівах, показав, що це заклинання використовували й звичайні люди Фото: Popular Science

Археологи дійшли висновку, що неписьменні люди зверталися до тих, хто вмів писати, навіть якщо ця людина не була жерцем, і просили їх допомогти провести "ритуал Апофіса", щоб захистити себе від зла, а також наслати прокляття на ворогів.

Також вчені з’ясували, що насправді цей ритуал був невід’ємною частиною давньоєгипетської культури ще за 1000 років до того, тобто він не з’явився у IV столітті до н. е.

Археологів здивувало те, що фрагменти папірусу збереглися навіть через 3400 років. Справа в тому, що для того, щоб накласти прокляття, потрібно було спалити папірус із заклинанням. Але перед цим папірус топтали й проколювали ножем. Усі ці дії були необхідні для того, щоб заклинання спрацювало, кажуть вчені.

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