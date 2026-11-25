Нове дослідження дає однозначну відповідь на питання про те, що краще вибрати, щоб прожити довше.

Правильне харчування та регулярні фізичні навантаження по праву вважаються двома головними чинниками здорового способу життя. Але що з них важливіше для продовження життя? Відповідь американських вчених, отримана в ході масштабного дослідження, може вас здивувати. Результати дослідження опубліковано в журналі Mayo Clinic Proceedings, пише ScienceAlert.

Вчені проаналізували десятки наукових досліджень, у яких оцінювався взаємозв’язок між якістю харчування, фізичною активністю та ризиком передчасної смерті від усіх причин.

За словами авторів дослідження, хоча здорове харчування дійсно допомагає знизити ризик передчасної смерті, більший вплив на тривалість життя все ж має фізична активність. Дослідження показує, що відсутність фізичної активності набагато тісніше пов’язана з ризиком передчасної смерті, ніж не зовсім здорове харчування.

За словами вчених, ризик передчасної смерті у людей, які харчуються продуктами з високим ступенем переробки, солодощами, солодкими напоями та смаженою їжею, зростає в діапазоні від 3% до 20%. Але ризик передчасної смерті від усіх причин зростає в діапазоні від 46% до 163% у тих людей, які ведуть малорухливий спосіб життя і не займаються фізичними вправами.

У ході дослідження вчені з’ясували, що ризик передчасної смерті знижується на 4–23 % у людей, які харчуються здоровою їжею, порівняно з тими, хто цього не робить.

За словами авторів дослідження, хоча здорове харчування дійсно допомагає знизити ризик передчасної смерті, більший вплив на тривалість життя все ж має фізична активність Фото: Freepik

Водночас ризик передчасної смерті знижується на 45–67 % у людей, які в середньому роблять 11 000–16 000 кроків (приблизно 7–11 км) на день порівняно з тими, хто робить 2 000–5 000 кроків (приблизно 1,4–3,5 км).

Вчені дійшли висновку, що навіть невелике збільшення обсягу фізичних навантажень може значно знизити ризик передчасної смерті. Наприклад, якщо люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, почнуть щодня робити близько 2000 кроків, це може знизити ризик передчасної смерті на 25% — 50%. Будь-яка інша фізична активність, на яку можна виділити 5–10 хвилин на день, може призвести до зниження ризику передчасної смерті на 30% – 42%.

Однак вчені наголошують, що результати масштабного дослідження мають спостережний характер. Це означає, що не можна однозначно стверджувати, що саме фізична активність є безпосередньою причиною зниження ризику передчасної смерті та подовження тривалості життя. Також вчені зазначають, що результати дослідження не означають, що можна повністю відмовитися від здорового харчування й приділяти увагу лише фізичним навантаженням у надії продовжити своє життя.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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