Девятичасовой сон может указывать на риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Для людей, страдающих заболеваниями сердца, привычка спать девять и более часов в сутки может быть связана с повышенным риском преждевременной смерти. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале PLOS One, в котором изучалась взаимосвязь между продолжительностью сна и смертностью среди взрослых. Согласно результатам исследования, у взрослых с уже имеющимися проблемами с сердцем, которые спят по 9 и более часов в сутки, вероятность смерти в течение последующих 15 лет оказалась примерно на 50% выше, чем у тех, кто спит по 7–8 часов, пишет New Atlas.

Американские ученые проанализировали данные Национального опроса о состоянии здоровья населения США за 2004 год. Особое внимание ученые уделили более чем 3000 взрослых американцев, которые сообщили, что у них диагностировано заболевание сердца или они перенесли сердечный приступ. В ходе опроса респондентов спрашивали, сколько часов в сутки они обычно спят. Ученые разделили участников на три группы в зависимости от того, сколько они спали: 6 и меньше часов, 7-8 часов, 9 часов и больше.

Авторы нового исследования сопоставили эти данные с национальной статистикой смертности, чтобы выяснить, сколько человек скончалось к концу 2019 года.

Оказалось, что 15 лет почти половина участников опроса скончалась, причем каждый шестой случай смерти был связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С поправкой на такие факторы, как возраст, курение и физическая активность, ученые выяснили, что общий уровень смертности от разных причин среди тех, кто спит 9 часов и больше, был на 51% выше по сравнению с теми, кто спит 7–8 часов в сутки. Вероятность смерти именно от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто спал дольше, была выше на 53%.

При этом самый низкий прогнозируемый риск преждевременной смерти наблюдался у тех, кто спал примерно от шести до семи часов в сутки.

Стоит отметить, что Американская кардиологическая ассоциация рекомендует взрослым спать от 7 до 9 часов в сутки.

Авторы исследования говорят, что полученные результаты позволяют рассматривать длительный сон скорее, как индикатор скрытой уязвимости организма, чем как непосредственную причину преждевременной смерти.

Также нужно учитывать то, что данное исследование имело наблюдательный характер, а потому нельзя точно сказать, существует ли прямая связь между более длительным сном, даже при условии наличия болезней сердца, и сокращением продолжительности жизни.

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