Дослідження показало, що зміна порядку виконання вправ може покращити деякі показники здоров’я.

Відомо, що фізичні вправи корисні для здоров’я, але які види тренувань найкраще підходять тим чи іншим людям? Наразі вчені шукають відповіді на ці питання. Група вчених дослідила, чи впливає порядок виконання вправ на їхню користь для здоров’я, зокрема, на рівень цукру в крові у людей із цукровим діабетом 2-го типу. Вони з’ясували, в якому порядку краще виконувати різні види вправ, щоб отримати максимальну користь. Результати дослідження опубліковано в журналі iScience, пише ScienceAlert.

Кардіотренування, наприклад, ходьба, біг, їзда на велосипеді, допомагають при діабеті, підвищуючи чутливість організму до інсуліну — гормону, який сприяє засвоєнню глюкози клітинами.

Силові тренування, наприклад, підйом важких предметів, сприяють зростанню м’язової маси, завдяки чому м’язи активніше поглинають глюкозу з крові.

Нове дослідження показало, що послідовність виконання цих видів тренувань дійсно впливає на середній рівень цукру в крові.

У дослідженні взяли участь 56 осіб, середній вік яких становив 62,5 року. У всіх учасників було діагностовано цукровий діабет 2-го типу, при цьому ніхто з них раніше не займався фізичними вправами регулярно.

Одну частину групи попросили виконувати 30 хвилин кардіотренувань, після яких слідували 30 хвилин силових вправ. Заняття проводилися тричі на тиждень протягом восьми тижнів.

Інша частина групи виконувала той самий обсяг навантаження, але у зворотному порядку: спочатку силові тренування, потім кардіотренування.

У групі, яка розпочинала тренування з кардіовправ, було зафіксовано значне зниження середнього рівня цукру в крові, зокрема вночі. У групі, яка розпочинала з силових вправ, такого вираженого зниження не спостерігалося.

Хоча дослідники не проводили прямих вимірювань рівня глюкози безпосередньо в м’язах, вони припускають, що кардіотренування насамперед витрачають запаси енергії в м’язах, завдяки чому згодом м’язи активніше поглинають глюкозу з крові.

Варто зазначити, що в дослідженні брала участь відносно невелика кількість людей, до того ж не відстежувалися їхні харчові звички та режим споживання напоїв, що могло вплинути на результати.

Проте, навіть з урахуванням цих обмежень, отримані дані є вагомим аргументом на користь того, що при цукровому діабеті 2-го типу порядок виконання фізичних вправ може мати значення для контролю рівня цукру в крові.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить рекомендацій, які можуть вплинути на ваше здоров’я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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