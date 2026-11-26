Исследование показало, что изменение порядка выполнения упражнений может улучшить некоторые показатели здоровья.

Известно, что физические упражнения полезны для здоровья, но какие виды тренировок лучше всего подходят тем или иным людям? Поиском ответов на эти вопросы сейчас занимаются ученые. Группа ученых изучила, влияет ли порядок выполнения упражнений на их пользу для здоровья, в частности, на уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом 2-го типа. Они выяснили в каком порядке лучше выполнять разные виды упражнений, чтобы получить максимальную пользу. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience, пишет ScienceAlert.

Кардиотренировки, например, ходьба, бег, езда на велосипеде, помогают при диабете, повышая чувствительность организма к инсулину, гормону, который способствует поглощению глюкозы клетками.

Силовые тренировки, например, подъем тяжестей, способствуют росту мышечной массы, благодаря чему мышцы активнее поглощают глюкозу из крови.

Новое исследование показало, что последовательность выполнения этих видов тренировок действительно имеет значение для среднего уровня сахара в крови.

В исследовании приняли участие 56 человек, средний возраст которых составил 62,5 года. У всех участников был диагностирован сахарный диабет 2-го типа, при этом никто из них ранее не занимался физическими упражнениями регулярно.

Одну часть группы попросили выполнять 30 минут кардиотренировки, за которыми следовали 30 минут силовых упражнений. Занятия проводились трижды в неделю на протяжении восьми недель.

Другая часть группы выполняла тот же объем нагрузки, но в обратном порядке: сначала силовые тренировки, затем кардиотренировки.

В группе, начинавшей тренировку с кардиоупражнений, было отмечено значительное снижение среднего уровня сахара в крови, в том числе в ночное время. В группе, начинавшей с силовых упражнений, столь выраженного снижения не наблюдалось.

Хотя исследователи не проводили прямых измерений уровня глюкозы непосредственно в мышцах, они предполагают, что кардиотренировки в первую очередь расходуют запасы топлива в мышцах, благодаря чему впоследствии мышцы активнее поглощают глюкозу из крови.

Стоит отметить, что в исследовании участвовало относительно небольшое число людей, к тому же не отслеживались их пищевые привычки и режим потребления напитков, что могло повлиять на результаты.

Тем не менее, даже с учетом этих ограничений, полученные данные служат веским доводом в пользу того, что при сахарном диабете 2-го типа порядок выполнения физических упражнений может иметь значение для контроля уровня сахара в крови.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не содержит рекомендаций, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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