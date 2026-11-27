В недавнем исследовании ученые обнаружили природную молекулу, играющую ключевую роль в увеличении мышечной силы и сжигании жира.

Исследователи из Университета Лидса сделали невероятное открытие: команда обнаружила природную молекулу, которая играет ключевую роль в увеличении мышечной силы и улучшении физической работоспособности. Эта молекула, как известно, вырабатывается организмом во время физических упражнений и может лечь в основу будущих методов лечения, направленных на защиту мышц от повреждений, связанных с сахарным диабетом 2-го типа, пишет Science Daily.

Эта особенная молекула известна как L-β-аминоизомасляная кислота (L-BAIBA) и необходима для адаптации мышц к физической нагрузке. Исследователи также отмечают, что молекула способствует укреплению мышц, повышает их устойчивость к утомлению, а также защищает от повреждений и ослабления.

Исследование показало, что L-BAIBA выступает важнейшим регулятором биологических процессов, благодаря которым мышцы становятся сильнее, меняют свою структуру и повышают выносливость в ответ на тренировки.

Отметим, что польза физических упражнений для здоровья хорошо известна науке, но ученые до сих пор не до конца понимают биологические механизмы, позволяющие организму адаптироваться к физическим нагрузкам. Теперь, в новом исследовании под руководством профессора Ли Робертса, ученые сосредоточились на изучении того, могут ли эти процессы подсказать новые подходы к лечению хронических заболеваний, таких как сахарный диабет 2-го типа.

К слову, интерес к этой особенной молекуле сохраняется уже более 10 лет. Еще в 2024 году ученые продемонстрировали, что L-BAIBA положительно влияет на обмен веществ, помогая организму сжигать жиры во время физической активности. В настоящее время L-BAIBA доступна в продаже в качестве пищевой добавки.

В новом исследовании ученые обнаружили еще одну важную функцию молекулы L-BAIBA. Результаты указывают на то, что молекула действует как химический посредник, связывающий физическую активность с полезными изменениями в структуре и метаболизме мышц, помогая им адаптироваться к предъявляемым к ним требованиям. Ученые считают, что в будущем их открытие может помочь защитить мышцы от повреждений при сахарном диабете 2-го типа.

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