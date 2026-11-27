Мільйони людей по всьому світу їдять м'ясо індички, але одна частина цієї птиці загадковим чином зникла з раціону людей.

М'ясо індички цінують люди по всьому світу, проте одна частина цієї птиці загадковим чином зникла з раціону мешканців країни. Йдеться про індичі яйця, які колись вважалися делікатесом і подавалися в найкращих ресторанах, але сьогодні їх майже неможливо знайти на полицях продуктових магазинів, пише Daily Mail.

Цікаво, що індичі яйця цілком придатні до вживання і за смаком нагадують курячі, проте вони майже повністю зникли з промислового виробництва харчових продуктів. Але в чому ж причина? За словами експертів, причини криються у поєднанні біологічних, економічних та практичних чинників.

На відміну від курей, які можуть нести до 270 яєць на рік, індички — це сезонні птахи: за один цикл несучості вони, як правило, дають від 90 до 120 яєць. Крім того, вирощувати індичок значно дорожче: фермерам потрібно більше корму, простору та часу, перш ніж вони зможуть почати збирати яйця. Експерти також зазначають, що яйця індичок, вирощених на вільному вигулі, коштують у середньому майже вп’ятеро дорожче, ніж така сама кількість курячих.

За словами Кіммона Вільямса з Національної федерації виробників індиків, ці птахи мають довший життєвий цикл — простіше кажучи, щоб почати нестися, індикам має виповнитися близько семи місяців. Кури ж, навпаки, зазвичай починають нестися приблизно у п’ятимісячному віці.

Дослідники зазначають, що відмінності між цими птахами не обмежуються частотою розмноження. Індичі яйця більші за курячі, їхня шкаралупа міцніша, а внутрішні оболонки — товстіші. Втім, незважаючи на ці відмінності, індичі яйця можна готувати так само, як і курячі.

Деякі кулінарні експерти навіть стверджують, що індичі яйця краще підходять для приготування соусів, оскільки їхні жовтки — більш кремові та насичені на смак. Однак цих кулінарних переваг виявилося недостатньо, щоб повернути їх у повсякденний раціон людей.

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