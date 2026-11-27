Відомий у всьому світі сир чеддер має помаранчевий колір через обман, який виник ще у XVII столітті. Виробники хотіли створити враження, ніби в сирі зберігся весь жир.

Влітку, коли корови харчуються свіжою травою, їхнє молоко набуває золотистого відтінку. Це відбувається завдяки каротину, який міститься в траві та накопичується у вершках. Тому сир, виготовлений із такого "червневого" молока, мав насичений жовтий колір — покупці в Лондоні звикли сприймати цей колір як ознаку високої жирності. Чим жовтішим був сир, тим більше за нього платили, пише Фокус.

Англійські сировари зрозуміли, що можна знімати вершки, продавати їх окремо у вигляді вершкового масла, а сир робити з того, що залишилося. Таким чином, вони отримували подвійний прибуток з одного відра молока. Проблема полягала лише в тому, що сир із знежиреного молока виходив білим, як крейда.

Тоді його почали підфарбовувати. Спочатку використовували пелюстки чорнобривців, шафран і морквяний сік, а згодом перейшли на аннато — червоний барвник, який отримують із насіння рослини, що її привозили з Південної Америки.

Цей прийом виявився настільки ефективним, що барвник використовується й досі — через 400 років після того, як зникла первісна причина його застосування. Сорти "Ред Лестер" (Red Leicester) і "Дабл Глостер" (Double Gloucester), помаранчеві бруски сиру в американських холодильниках і скибочки в бургерах — усі вони мають "маскування", яке сягає чотирьох століть, що приховує той факт, що сир виготовлено з знежиреного молока.

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