Фрукти у вашій мисці – це цукрова бомба: сотні років тому їх не можна було їсти сирими

Хоча зараз фрукти є невід'ємною частиною раціону багатьох людей, ще 500 років тому вони не були такими солодкими, як зараз.

Протягом більшої частини англійської історії плоди, що ростуть на деревах, були твердими, кислими чи гіркими. Щоб вони стали їстівними, їх потрібно було піддати термічній обробці і додати цукор, пише Фокус.

Груші в середньовічній Англії використовували для приготування вина чи пирогів із шафраном. Айва була жорсткою і терпкою, а тому годинами її варили з медом. Вважається, що одержаний продукт був прообразом сучасного мармеладу. Швидше за все, саме такий мармелад у 1524 році відправили в подарунок королю Англії Генріху VIII.

Апельсини, відомі середньовічній Європі, були гіркими. Тому їх вичавлювали на м'ясо та рибу, як укус. Солодкі апельсини з'явилися лише наприкінці кінці 1400-х років.

Більшість урожаю англійських яблук йшла на виготовлення сидру або начинку для пирогів. Ревінь тоді був коренем, яке купували в аптеці як проносне, а його стебла ніхто не їв, поки цукор не подешевшав у 1800-х роках.

Таким чином, фрукти були лише сировиною, яка потребувала переробки. Їх готували, приправляли спеціями, підсолоджували медом чи дуже дорогим цукром, перетворювали на напої чи варили з них гострі соуси до м'яса.

Лікарі в середньовіччі взагалі говорили, що сирі фрукти є небезпечно. Французи досі називають аґрус "риб'яною ягодою", адже його використовували для приготування соусу до риби.

Потім з'явилися селекціонери, і все змінилося. У 1700-х роках у Бельгії з'явилися солодкі груші. Пізніше з'явився виноград без кісточок та солодкі яблука. А 1916 року одне рекламне агентство запропонувало американцям "пити апельсини", тобто апельсиновий сік. Таким чином через сотні років фрукти перетворилися на щоденну склянку цукру.

Насолода, за яку середньовічні кухарі платили величезні гроші, тепер стала невід'ємною властивістю самих фруктів. 500 років тому фрукти подавали лише по ложці як доповнення до м'ясної страви. Сьогодні їх їдять цілими мисками.

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