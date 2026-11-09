Звичайнісінькі фрукти 300 років тому були непридатні для вживання, а деяких взагалі не існувало

Люди звикли ставитися до фруктів як до цілком звичайного продукту. Але більша частина того, що сьогодні лежить на прилавках, 300 років тому не існувала. Деякі фрукти взагалі не призначалися для щоденного вживання.

Наприклад, полуниця з’явилася лише в середині XVIII століття у Франції. Це сталося в результаті схрещування чилійського та вірджинського сортів. Дика ж полуниця за розміром була не більшою за горошину, пише Фокус.

У диких бананах стільки кісточок, що їсти там практично нічого. Ті самі банани, що лежать у вас на столі, — це клони без насіння, які навіть не здатні до розмноження.

Чорницю почали вирощувати лише в 1916 році.

На картинах XVII століття можна побачити розрізаний кавун: у ньому майже немає м’якоті, зате повно насіння.

Усі ці плоди були штучно виведені так, щоб стати більшими, солодшими та м’якшими — нічого подібного наші предки в природі знайти не могли.

У природних умовах фрукти доступні лише кілька тижнів на рік. Яблуко, яке люди їдять у червні, було зірване ще минулої осені й зберігалося у "сплячому" стані в середовищі з низьким вмістом кисню. Банани дозрівали на складі під впливом спеціальних газів. А чорниця, яку можна купити в січні, була доставлена літаком із Перу.

У природі ці кілька "фруктових" тижнів виконують одне завдання: допомогти тваринам накопичити жир перед зимою. Ведмеді, наприклад, наїдаються осінніми ягодами, щоб набрати достатньо жиру для тривалої зимової сплячки.

Раніше фрукти були лише коротким епізодом осінньої пори. А супермаркети перетворили життя на нескінченну осінь, де зима так і не настає.

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