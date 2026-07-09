Виробники нас обманюють: чому апельсини продають у червоних сітчастих мішках (фото)

За словами дослідників, є вагома причина, чому апельсини часто продають у червоних сітчастих мішках, а лимони — у жовтих.

Більшість людей не замислювалися над тим, чому апельсини часто продаються у дивних червоних сітчастих мішках, а лимони — у жовтих. За словами вчених, насправді це не більше ніж трюк, який використовують виробники харчових продуктів і супермаркети, щоб обдурити почуття покупців і змусити відвідувачів магазину купити більше фруктів, пише IFLScience.

За словами дослідників, червона або помаранчева сітка, обгорнута навколо фрукта, робить колір його шкірки більш насиченим і глибоким, що надає йому більш соковитий і привабливий вигляд. Навіть якщо фрукт ще трохи недозрілий, кольорова сітка маскує зелені відтінки та підкреслює помаранчеві, завдяки чому він виглядає більш стиглим, ніж є насправді.

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До речі, саме для цього лимони часто кладуть у жовті сітки, щоб підкреслити їхній природний колір. Якщо покласти ці тропічні фрукти в жовті сітчасті мішки, вони виглядатимуть помаранчевими, а отже, не такими привабливими.

Вчені зазначають, що цей принцип насправді ґрунтується на ілюзії конфетті — візуальному феномені, за якого сприйняття кольорів значною мірою залежить від навколишнього контексту. У цій оптичній ілюзії куля нейтрального кольору розміщена в сітці з ліній різного кольору. Коли лінії певного кольору знаходяться на передньому плані, колір кулі, здається, зливається з кольором ліній.

Зображення, що ілюструє оманливу красу апельсинів сорту "Гегенфуртнер": незрілий зелений апельсин (A) у сітці для апельсинів, (B) окремо та (C) у "сітці Мункера" Фото: Gegenfurtner/i-Perception/2024 (CC BY 4.0)

У дослідженні 2004 року психолог Карл Гегенфуртнер із Гіссенського університету докладно описав, як у пакеті з апельсинами із супермаркету використовується ілюзія конфетті. Вчені дійшли висновку, що сама по собі асиміляція кольору сильно впливає на сприйняття кольору, перетворюючи зеленуватий апельсин на гарний помаранчевий. Виробники та продавці фруктів зрозуміли це, а тому успішно використовують ілюзію конфетті у своїх інтересах.

Вчені зазначають, що ілюзія конфетті ґрунтується на принципі, згідно з яким людський мозок запрограмований на обробку периферійного зору та колірного сприйняття.

По суті, наш мозок прагне забезпечити нам плавне, безперервне сприйняття, яке можна зрозуміти максимально ефективно. Так само зорова система запрограмована на сприйняття однорідності та плавних переходів. У результаті, коли апельсини поміщають у червону сітку, людський мозок поєднує ці кольори, щоб спростити сприйняття побаченого — фрукти виглядають стиглими й помаранчевими.

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